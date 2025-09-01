Vicepreședintele PSD: „Nu susțin acest impozit de 1%”. Ce a transmis Florin Jianu în timp ce premierul Bolojan își asuma răspunderea în Parlament

Vicepreședintele PSD, , a criticat aspru decizia Guvernului Bolojan de a impune impozitul de 1% firmelor cu cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro.

Florin Jianu: „O măsură mai echilibrata ar fi fost ridicarea pragului la 100 milioane euro”

Sorin Grindeanu, critici la adresa premierului Bolojan

Vicepreședintele PSD a transmis că nu a fost de acord cu aceste măsuri, mai ales pentru faptul că firmele cu capital românesc vor fi afectate. De asemenea, Jianu a propus și o soluție în acest sens, pe care el ar fi văzut-o mai potrivită.

„Nu am fost de acord, (am exprimat acest punct de vedere în cadrul ședinței comune a grupurilor parlamentare) și nu susțin acest impozit de 1% aplicat de-a valma tuturor firmelor cu cifra de afaceri de peste 50 de milioane de euro. Firmele de distribuție, exclusiv firme cu capital romanesc, vor fi afectate direct pentru ca au volume mari și adaosuri comerciale mici. O măsură mai echilibrata ar fi fost ridicarea pragului la 100 milioane euro, așa cum prevede si Directiva Europeană!” a scris vicepreședintele PSD pe pagina sa de Facebook.

, președintele interimar PSD, a criticat anunțul făcut de Ilie Bolojan, cu privire la faptul că își va da demisia. Liderul PSD a subliniat faptul că „nu așa funcționează o coaliție” și că este nevoie de lucru în echipă.

„Nu așa funcționează o coaliție. Dacă vă uitați în acordul de guvernare, dincolo de nervii unora sau altora, e mai important să avem consens decât încercarea de impunerea a unor decizii care n-au consens. Trebuie să învățăm cu toții să lucrăm la comun”, a insistat liderul PSD.