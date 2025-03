Victor Ponta: Electoratul PSD sigur că o să mă voteze pe mine. Problema principală pentru care eu candidez este de a da oamenilor soluții, așa cum am dat atunci când eram prim-ministru (VIDEO)

Victor a fost întrebat în cadrul unei declarații de presă cum comentează faptul că premierul ar fi zis că după ce Ponta își va depune candidatura, va lua o decizie în privința excluderii sale, la presiunile celor din PNL care cer excludere.

Ponta a declarat că, dacă PNL (Partidul Național Liberal) a ajuns să excludă oameni din PSD (Partidul Social Democrat), acest lucru indică o situație proastă pentru PSD. El a subliniat că, în trecut, a mai fost exclus din PSD.

„Eu cred că cei mai mulți trădători ai lui Crin sunt din PNL”

De asemenea, el a spus că principalul motiv pentru care candidează la prezidențiale este de a oferi soluții pentru problemele țării, așa cum a făcut în perioada în care a fost prim-ministru.

“Dacă au ajuns PNL-iștii să dea oameni afară din PSD înseamnă că e rău de PSD. Dacă pot să mă dea afară, eu nemaifiind membru, să o facă. Și vă reamintesc la toți că am mai fost dat o dată afară din PSD când am zis să nu voteze moțiunea împotriva lui Grindeanu și am avut dreptate. Și acum le-am zis că nu se poate să nu asculte de vocea oamenilor, de vocea celor care au votat pe 24 noiembrie și care vor vota în mai, și să vină cu o soluție, care e împotriva intereselor românilor.

(…) Eu cred că cei mai mulți trădători ai lui Crin sunt din PNL. Nu are o problemă cu altcineva. I-ați văzut pe liderii PSD, că erau toți înșirați în spatele lui, acolo. Electoratul PSD sigur că o să mă voteze pe mine. Sper că de data asta să nu-l mai asculte pe domnul Simonis să voteze cu Simion.

(…) Problema principală pentru care eu candidez este de a da oamenilor soluții, așa cum am dat atunci când eram prim-ministru, de a veni alături de oameni, să rezolvăm problemele țării. Ce probleme are PNL, nu mă interesează și e problema lor”, a declarat candidatul la prezidențiale.

„Eu candidez pentru că am un proiect pentru România”

“Eu vreau să mă susțină toți românii și domnul Georgescu este un român. Nu am vorbit cu domnia sa, eu candidez pentru că am un proiect pentru România și pentru că am dovedit că reușesc să rezolv problemele românilor.

Nu exclud și nu mi-a plăcut niciodată și nu cred că există un partid rău, atâta timp cât este votat de români. Divizarea asta, ‘domnule, noi suntem pro-europeni, ăia sunt anti-europeni’ este o minciună. Așa s-a zis și despre PSD, că era anti-european și după aia au venit în brațele PSD”, a mai adăugat Ponta.