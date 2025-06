Victor Ponta: „Nicușor Dan nu se pricepe la genul ăsta de bizantinisme. Și dacă intră în aceste jocuri, va pierde, cu siguranță, și pierdem noi toți” (VIDEO)

Fostul premier, , a declarat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, că, în 2015, a reușit să reducă taxele și să mențină un deficit de 1%. De asemenea, a menționat că problema nu este neapărat că taxele sunt prea mici, ci că sistemul de angajări în funcții publice a fost influențat politic, ceea ce a dus la o creștere a deficitului economic.

El consideră că facilitățile fiscale pentru sectoare precum IT, construcții și agricultură au fost eliminate greșit.

„Dacă intră în aceste jocuri, va pierde, cu siguranță”

Întrebat dacă ar fi suficient sau e, totuși, necesară o creștere a TVA-ului, Ponta a răspuns:

“Nu, nu e necesară și îmi pare rău. Sigur o să spuneți din nou că vorbesc de alte vremuri. Păi, în 2015, am redus taxele și am făcut deficit 1 %. Nu, nu e problema acum că-s taxele prea mici în România și nici măcar problema că-s prea mulți angajați la stat.

Sigur sunt prea mulți, că erau mulți și pe vremea mea 1.100.000. Acum sunt 1.350.000. Problema principală este că absolut tot, de la funcțiile normale de împărțit politic, miniștri și secretari de stat, dar mai departe, până jos, până la șefi de ANAF, până la inspectori școlari, până la directori de spitale, totul, totul, totul s-a împărțit în ultimii ani pe criteriul politic, în care ‘domnule, eu rămân șef la partid, dacă împart funcții’ și atunci, criteriul de competență, de eficiență, n-au existat aceste criterii. De asta ne-am dus de la 1 % deficit și TVA a scăzut la 9 %.

Acum am tot mărit, s-au tot mărit taxele, s-au scos, din punctul meu de vedere, total greșit facilitățile la IT, construcții și agricultură. Și ce s-a întâmplat? Avem deficit mai mare decât anul trecut. Adică domnul Nicușor Dan, tocmai pe această alură în care a candidat, ‘domnule, eu independent. Nu sunt băgat cu aceste găști politice’. Chiar cred că nu e băgat. Uite, consilierii mei, nu știu cum îi cheamă, sunt oameni din afara partidelor, deci noi nu vrem să împărțim funcții și beneficii de la stat, am venit să le oprim că din cauza asta… ori tocmai cu acești oameni tot stă la masă și tot cumva încearcă să-i convingă să ce? N-o să-i convingă pe șefii de la PSD să nu-și mai împartă funcții, că dacă nu mai împart funcții, nu mai rămân șefi.

La fel, probabil, și la celelalte partide, iar faptul că între timp le-a dat ocazia să facă tot felul de jocuri, un lider PNL care e prieten cu domnul Grindeanu, care trebuie să zică că nu-i bun Bolojan și așa mai departe, pierde . Nu se pricepe la genul ăsta de bizantinisme. Și dacă intră în aceste jocuri, va pierde, cu siguranță, și pierdem noi toți”, a explicat Ponta.