Vîlceanu (PNL): Voi vota la vedere împotriva Guvernului Ciolacu. N-aș putea să fiu atât de cârpă să-l votez pe Ciolacu după ce a spus despre noi că am furat ca-n codru / S-ar putea ca Bode să nu mai fie în viitorul Guvern (VIDEO)

Deputatul liberal Dan Vîlceanu, fost secretar general al PNL, a declarat vineri, pentru B1 TV, că va vota la vedere împotriva Guvernului Ciolacu. Vîlceanu a insistat că ar fi o „cârpă” sau un „preș” dacă ar vota un guvern condus de Marcel Ciolacu, după ce liderul PSD a acuzat, fără dovezi, PNL-ul că a

Vîlceanu a mai susținut că e posibil ca în următorul guvern Lucian Bode, actualul secretar general al PNL, să nu mai fie ministru de Interne. El a detaliat ce discuții se poartă în acest moment.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Vîlceanu: Ciucă și Bode s-ar putea să nu mai fie în viitorul Guvern

„ săptămâna viitoare, toată săptămână, deci probabil încă nu e discutat un program, dar cel mai probabil vom avea votarea noului guvern în Parlament undeva pe miercuri-joi maxim.

E clar că protocolul nu va rămâne în vigoare, vor exista negocieri pe ministere, probabil și pe alte instituții.

Singurul lucru sigur acum e că vom avea un alt premier, cel mai probabil Marcel Ciolacu.

Dl Ciucă înțeleg că nu va mai intra în Guvern și nici Lucian Bode, dar rămâne de văzut. Până nu vedem concret… Din câte am înțeles, li s-au solicitat ca în perioada următoare să rămână la partid să se ocupe de partid, având în vedere că partidul a lui. Dunt doar informații absolut neverificate”, a declarat Vîlceanu, pentru B1 TV.

Moderatoarea a cerut mai multe lămuriri apoi despre Ministerul de Interne, dacă va fi păstrat de PNL sau va ajunge la alt partid din coaliție, dat fiind că acesta organizează alegerile de anul viitor.

„Orice e posibil, am auzit foarte multe variante, inclusiv legat de UDMR ce ministere ar putea prelua. Am mai discutat cu colegi din UDMR. Ultima informație era că trebuie să cedeze ambele ministere (Mediu și Dezvoltare) și să primească altele. Ei refuză să facă asta, nu-s de acord. Deci tot ce auzim acum sunt doar propuneri, nu e o negociere terminată și s-ar putea ca realitatea să arate diferit”, a răspuns deputatul liberal.

Vîlceanu va vota împotriva Guvernului Ciolacu

„Oricum, vă pot spune de acum că nu-l voi vota pe Marcel Ciolacu. Votul meu va fi împotrivă, cu bilele la vedere, și sper ca toți colegii mei să facă același lucru pentru că un politician care vine acum două-trei săptămâni și spune că liberalii au furat ca-n codru să considere că eu, cel puțin, pot să fie atât de preș să-i dau votul, apoi să-l fac premier…

Ar însemnă că mă desconsider singur ca politican, ca om în primul rând. După ce a spus că am furat ca-n codru, neavând nicio dovadă, mai ales că a fost așa greu să treci România prin pandemie… Apoi să fiu atât de cârpă să-i dau votul să-l fac premier”, a mai declarat deputatul PNL Dan Vîlceanu.