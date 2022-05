Virgil Guran explică declarația despre lăutari și primari: A fost în spirit de glumă, că dacă vii cu discursuri plictisitoare, nu se uită nimeni la tine. Dacă vreți o să vă cânt și dumneavoastră (VIDEO)

Senatorul Virgil Guran, proaspăt ales vicepreședinte al PNL la Consiliul Național de vineri, le-a spus colegilor de partid că atunci când avea probleme legate de proiecte „îi adunam pe primari, pregăteam niște lăutari așa cum trebuie, băutură”. „Dădeam drumul la lăutari, la băutură și îi linișteam, uitau de treaba asta”, le-a mai spus Guran liberalilor.

Ulterior, într-o declarație pentru B1 TV, Virgil Guran a spus că declarația a fost în spirit de glumă pentru că știe că astfel de glume atrag atenția oamenior. Pe de altă parte, el ia foarte în serios proiectele comunității și chiar e bucuros să vadă că de când au venit Nicolae Ciucă și Lucian Bode lucrurile au început să se miște.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Guran explică declarația despre proiecte, primari și lăutari

„Trebuie să înțeleagă toată lumea că a fost pusă într-un context, să zicem ca un fel de pamflet pentru a arăta o realitate, că anul trecut nu s-a prea rezolvat nimic cu proiecte pentru dezvoltarea localităților și primarii sunt nemulțumiți.

De când au venit Ciucă și Bode, au început să se miște lucrurile și avem mare încredere și suntem convinși că n-o să ne dezamăgească.

Dacă vă uitați la discursul meu, știți că eu mai am stilul ăsta de a face în spirit de glumă. A fost în spirit de glumă că, sincer, prinde la oameni.

Dacă vii cu discursuri plictisitoare, nu se mai uită nimeni la tine. Dovadă că, și trebuie reținut, am câștigat cu 80% alegerile în fața contracandidatului meu, că oamenii au înțeles că le țin partea și trebuei să mișcăm lucruri”, a declarat Guran.

Liberalul a mai spus că e un „om responsabil” și discută serios cu oamenii, dar îi plac lăutarii și, în timpul său liber, și îi cheama când vrea să se distreze.

„Dacă vreți o să vă cânt o dată și dvs. Deci chiar am o aplecare spre acest lucru, dar într-un mod normal, decent. Beau și un pahar e vin ca orice om, deci sunt un om normal.

Am vrut să scot în evidență, într-un fel de pamflet, că trebuie să rezolvăm lucrurile astea, că, uite, gazele încă nu sunt rezolvate, nu sunt rezolvate drumuri etc. Iar primarii, sincer, nu mai au răbdare și pe bună dreptate, că oamenii îi presează. Le spun: „uite că intru în noroi când ies din casă, nu am gaz, lemnul s-a scumpit, sunt probleme!”.

Am spus-o în acest sens și sub formă de glumă pentru poate a nu supăra pe unii și a atrage atenția mai aplecat asupra acestui lucru. Acum că unii jurnaliști au interpretat într-un anumit fel… Cei care mă cunosc știu că sunt un tip echilibrat și nu fac lucruri de genul ăsta care să pară sărite de pe fix. E tipul meu de discurs în general”, a mai declarat vicepreședintele PNL.

Declarația inițială a lui Virgil Guran

Ce afirmase Guran la reuniunea Consiliul Național de vineri:

„Și vă spun ceva, din experiența de președinte al organizației de la Dâmbovița. În ultimul timp am cam avut probleme și le-am rezolvat cam în felul următor. când trebuia să vorbim despre proiecte îi adunam pe primari, pregăteam niște lăutari așa cum trebuie, băutură. Când începeau să mă întrebe mai hotărât, așa: ”Domne cum stăm cu proiectele? Când vin?” făceam semn, dădeam drumul la lăutari, la băutură și îi linișteam, uitau de treaba asta.

A mers de vreo două ori, după aceea mă gândeam cum să le rezolv. I-am trimis cu proiectele de la CNI la Anghel Saligny, apoi pe AFM, apoi pe POR. Că până se iau avizele trece timpul. Nu se mai poate așa ceva, dragi colegi. Trebuie să facem de așa natură ca lucrurile să se miște. Am mare încredere în noul președinte, noul secretar general”.