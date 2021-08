Virgil Popescu: Din 2015 nu a mai fost pusă în funcțiune nicio capacitate de producere a energiei electrice / Noi trebuie să ne restructurăm complet mixul energetic

Virgil Popescu, ministrul Energiei, a declarat marți seară că România are un mix energetic destul de vechi și că acesta trebuie restructurat complet. Totodată, oficialul a precizat că din anul 2015 nu a mai fost pusă în funcțiune nicio capacitate de producere a energiei electrice.

Virgil Popescu, precizări despre mixul energetic al României

„Din 2015 – chiar am verificat – nu a mai fost pusă în funcţiune nicio capacitate de producere a energiei electrice. Mixul energetic al României este suficient de vechi, vorbim încă de 20% energie electrică pe bază de cărbune, cărbune care are în componenţa preţului energiei produse pe cărbune certificatul de CO2 care, faţă de anul trecut, de la 22 de euro a ajuns la 55 de euro şi va creşte în continuare. Gândiţi-vă că exact suma asta, de 55 de euro, este în plus peste preţul energiei. Faptul că cei care produc energie electrică pe cărbune trebuie să vândă mai sus, asta nu înseamnă că ceilalţi producători vor vinde mai jos. Nu. Vor vrea să facă profit şi se duc în continuare”, a declarat ministrul Energiei, miercuri seară, la Antena 3.

Virgil Popescu a vorbit și despre restructurarea mixului energetic, explicând că trecerea de la cărbune nu trebuie să se facă direct.

„Noi trebuie să ne restructurăm complet mixul energetic. E clar că trebuie să trecem de la cărbune, dar nu direct, pe parte eoliană, să trecem prin gaz natural, să avem producţie în bandă de energie electrică, cum este nuclearul, cum va fi gazul natural care dorim să-l punem în loc, punem fotovoltaic, punem regenerabil foarte mult, îl punem cu baterii de stocare”, a adăugat Virgil Popescu.