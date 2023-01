Virgil Popescu, după întâlnirea cu șefii Complexului Energetic Oltenia: „Voi face vizite inopinate, nu că vine ministrul și să fie pregătiți”

Virgil Popescu (PNL), ministrul Energiei, s-a întâlnit, vineri, cu șefii Complexului Energetic Oltenia, la câteva zile după produs la Cariera Jilț, în care au murit trei muncitori. La finalul discuțiilor, ministrul a spus că va merge în vizite inopinate și în alte locuri, pentru a vedea cum stau lucrurile în teren. Popescu a mai precizat că săptămâna viitoare va preda un raport preliminar în ședința de Guvern.

Popescu, discuții cu șefii CE Oltenia, după accidentul de la Cariera Jilț

„Am văzut că au luat o decizie de a verifica întregul parc auto, al prestatorului de serviciu (…) Nu trebuie să așteptăm să se întâmple o tragedie, aș fi vrut să-mi continui vizita și la celelalte cariere, dar am înțeles că acolo este ancheta penală, am preferat să las oamenii să-și facă treaba (la Jilț), am avut o discuție cu corpul de control trimis”, a declarat Virgil Popescu, potrivit

Ministrul a mai spus că în ședința de Guvern de săptămâna viitoare va prezenta un raport preliminar și că riscurile există, dar ele trebuie minimizate: „I-am rugat să facă o analiză a riscurilor, să știm unde trebuie să intervenim, să îmbunătățim, să nu mai fim reactivi și proactivi (…) Sunt riscuri, există, ele trebuie minimizate (…) Voi face vizite inopinate, nu că vine ministrul și să fie pregătiți”.

Popescu a mai precizat că acest control nu se va finaliza acum, nici săptămâna viitoare.

Condițiile în care muncesc angajații Complexului Energetic Oltenia

Joi, într-o intervenție pentru B1 TV, Manu Tomescu, vicepreședintele Sindicatului Energia Rovinari, a vorbit despre condițiile deosebit de grele în care sunt nevoiți să lucreze angajații CE Oltenia, condiții care nu sunt recunoscute de instituțiile statului, contrar unei legi adoptate în 2021.

„Avem macara, cred că mai funcționează și acum, care are aproape 70 de ani. Când am dus-o la reparat să căutăm piese ne-au cerut, se fabrica undeva în Germania, să le-o dăm să o pună la muzeu. Și noi ne folosim de ea… Și-au luat mâna de pe noi, suntem lăsați de izbeliște, suntem tratați ca cetățeni de mâna a treia, ne-au luat condițiile de muncă”,

Tomescu a mai spus că politicienii nu vor să dea bani pentru investiții în utilaje și instalații, invocând probleme cu bugetul, în schimb se ceartă între ei ce aproapiați prin ce funcții să-și pună.

„Apasă foarte tare pe umerii noștri aceste reduceri de costuri pe care le face conducerea acestei companii. (…) S-au făcut reduceri de costuri nu numai cu materialele, combustibilii, lipsa de investiții. Au făcut reduceri de costuri inclusiv cu buzunarele de la salopete!”, a mai afirmat Manu Tomescu, pentru B1 TV.