Virgil Popescu: Menținem gratuitatea pentru racordurile standard în cazul clienților casnici. Vom da posibilitatea cofinanțării extinderilor de rețele de energie electrică și de gaze (VIDEO)

Virgil Popescu, ministrul Energiei, a precizat că autoritățile nu vor renunța la gratuitatea racordării standard pentru clienții casnici, însă nu susțin o astfel de facilitate în cazul clienților industriali „pentru că nici profitul clientului industrial nu e socializat cu oamenii”.

Virgil Popescu, ministrul Energiei, precizări despre racordările la rețeaua de energie electrică și gaze

Referitor la blocajele din zona racordărilor la gaze, ministrul Energiei a afirmat: „Vom debloca noi, ca minister, am avut o discuție cu colegii din comisia de industrie, acolo unde este o modificare a Legii energiei în Parlament, am trimis propunerile noastre. Nu vom renunța la gratuitatea racordării pentru clienții casnici, dar am mai spus-o, nu este normal ca un client industrial care vine, se așază într-o zonă să socializeze costul racordării pe toți clienții, deci acea gratuitate pentru clientul industrial nu o susținem pentru că nici profitul clientului industrial nu e socializat cu oamenii. Vom menține în continuare racordarea gratuită pentru clienții casnici”.

„Vorbim așa între ghilimele, «racordare gratuită», pentru că ea se socializează, dar oamenii nu vor plăti pentru un racord standard. Nu e normal să plătească toți chiar pentru un client casnic care, de exemplu, își dorește să crească consumul. Vrem să preîntâmpinăm anumite lucruri care, din discuțiile cu distribuitorii, s-au mai întâmplat și va rămâne racordarea grauită. De asemenea, vom da posibilitatea cofinanțării extinderilor și racordărilor, extinderilor de rețele de energie electrică și de gaze, că vorbim de UAT-uri, de primării care vor să cofinanțeze extinderea, că vorbim de fonduri de la buget”, a adăugat Virgil Popescu în seria de declarații susținute joi, după întâlnirea cu premierul Florin Cîțu, autoritățile din sectorul Energiei și Consiliul Concurenței.

Întrebat când se va rezolva situația, el a adăugat: „Eu cred că în cursul lunii septembrie se va rezolva acest lucru. Dacă nu, vom interveni cu o ordonanță de urgență, noi avem amendamentele pregătite”.

Despre prevederile OUG, oficialul a precizat: „Vom debloca cofinanțările pentru că în momentul de față o primărie, chiar dacă dorește să cofinanțeze, nu poate, a transferat această obligativitate către concesionar, către distribuitor – și acest lucru este blocat în momentul de față. Racordările clienților industriali nu vor mai fi grauite, vor fi plătite de către clienții industriali, și e normal să fie așa, și vom menține gratuitatea pentru racordurile standard către clienții casnici”.