Vrăjitorul din „Stăpânul inelelor”, sursa de inspirație a mesajelor lui Călin Georgescu. „Plângeți, dragii mei. Nu toate lacrimile sunt rele”

a stârnit din nou valuri de reacții după ce le-a transmis admiratorilor săi un nou mesaj prin intermediul paginii sale de Facebook. În videoclipul postat, fostul candidat la alegerile prezidențiale se adresează emoționat susținătorilor: „Vă văd, vă simt și vă aud lacrimile grele. Plângeți, dragii mei, dar nu deznădăjduiți. Nu toate lacrimile sunt rele”.

Însă, internauții au identificat rapid faptul că afirmațiile lui Călin Georgescu au fost inspirate discursul vrăjitorului Gandalf, un personaj cunoscut din trilogia „ ”. Acesta spunea: „Nu voi spune: nu plângeți, pentru că nu toate lacrimile sunt un rău”. Replica provine dintr-o scenă emoționantă, când Gandalf își ia rămas bun de la prietenii săi, înainte de a pleca spre Ținuturile Nemuritoare, potrivit .

Utilizatorii de rețele sociale au taxat ferm momentul. Un videoclip postat de un internaut pe Instagram a pus în oglindă secvența din film cu mesajul lui Georgescu, declanșând comentarii ironice: „A epuizat discursurile lui Antonescu?”, „Pare un experiment social să vedem cât ne ia să ne prindem”, sau „Când îți faci tema cu ChatGPT”.

Călin Geogescu, recurent în declarațiile inspirate din „Stăpânul inelelor”

Însă, pentru Călin Georgescu nu este prima dată când împrumută replici ale personajelor create de celebrul scriitor J.R.R. Tolkien. În decembrie anul trecut, el a citat, aproape cuvânt cu cuvânt, introducerea narativă a personajului Galadriel din primul film al trilogiei, vorbind despre schimbările care se simt chiar și „în tremurul apei, în freamătul pădurii”.

„Sigur şi lumea s-a schimbat, nu mai este ce a fost. Se simte asta în tremurul apei, în freamătul pădurii, în adierea vântului, în vibraţia pământului”, a spus Georgescu.

„The world has changed (Lumea s-a schimbat). I feel it in the water (O simt în apă). I feel it in the Earth (O simt în pământ). I smell it in the air (O simt în aer). Much that once was is lost (Multe din ceea ce au fost până acum s-au pierdut)”, spunea Galadriel.