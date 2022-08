Zakarias Zoltan (UDMR), întrebat dacă a aplaudat discursul rasist al lui Viktor Orban: „Dar cum să nu? La asta s-a referit domnul premier al Ungariei, că în această regiune noi dorim să nu fim amestecați cu alte culturi” (VIDEO)

Deputatul UDMR Zakarias Zoltan susține că în discursul susținut de Viktor Orban în România – denunțat de Parlamentul European și nu numai drept unul rasist – „nu a fost nimic despre rasism”. Întrebat de Ioana Constantin miercuri la „Politica Zilei” dacă și el a aplaudat afirmațiile premierului ungar, parlamentarul a răspuns categoric: „Dar cum să nu?”.

Ce a spus Zakarias Zoltan (UDMR) despre discursul rasist al premierului ungar Viktor Orban.

Întrebat dacă președintele UDMR, Kelemen Hunor, le-a dat explicații celorlalți lideri din coaliție în ceea ce privește poziția partidului față de , sau mai degrabă acest subiect nu a fost abordat, Zakarias Zoltan a spus: „După cunoștințele mele, nu s-a discutat acest lucru în coaliție și eu cred, personal, că nici nu-și prea are locul”.

Deputatul UDMR spune că discursul rasist al lui Viktor Orban nu a fost deplasat.

„Eu nu consider deplasat. A fost o umflare artificială și o neînțelegere(…). Nu a fost nimic despre rasism, eu am fost acolo și am ascultat”, a continuat el.

Întrebat dacă a aplaudat și el discursul, Zakarias Zoltan a răspuns: „Dar cum să nu? Dar cum să nu? Pentru că a fost vorba despre o realitate care este în teritoriul nostru, a fost vorba despre amestecarea culturilor. A fost vorba despre bazinul carpatic, unde de secole diferite comunități creștine se amestecă și trăiesc împărțind același teritoriu. La asta s-a referit domnul premier al Ungariei, că în această regiune noi dorim – și cred că aici nu o să avem o temă de discordie cu nimeni din aceste comunități – să nu fim amestecați cu alte culturi…”

„Este vorba despre migrația ilegală, care a pornit în mare vâlvă din anul 2015, în primul rând, care nu este în aceleași principii și valori, și reguli care s-au stabilit în cadrul Uniunii Europene”, a mai spus deputatul UDMR Zakarias Zoltan.