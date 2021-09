Zeci de ONG-uri cer anchetă transparentă în cazul jurnaliștilor și activistului de mediu bătuți într-o pădure din Suceava / Mafia lemnului lucrează nestingherită în fieful lui Gheorghe Flutur, om cu influență din #echipacâștigătoare

Zeci de ONG-uri cer o anchetă transparentă în cazul celor doi jurnaliști și a activistului de mediu care au fost bătuți crunt, joi, într-o pădure din Suceava, fieful de ani de zile al lui Gheorghe Flutur (PNL). Asta în condițiile în care niciun vinovat nu a fost găsit și pedepsit pentru defrișările ilegale din acest județ. Iar mulți dintre cei care au încercat să atragă atenția asupra fenomenului au devenit victimele răzbunărilor. Multe incidente precum cel de joi au avut loc și pentru niciuna dintre victime nu s-a făcut dreptate. Mafia lemnului își vede de treabă nestingherită. Oamenii arată cu degetul spre autorități, care nu doar că trec cu vederea cele întâmplate, ba chiar ar încuraja și colabora cu mafia lemnului.

Șef de ocol silvic, printre bătăuși

Joi, victimele au fost jurnalistul Mihai Dragolea, regizorul Radu Constantin Mocanu și activistul de mediu Tiberiu Boşutar.

Cei trei au fost bătuți crunt de 20 de indivizi, într-o pădure din Coșna, județul Suceava, în timp ce filmau un documentar internațional despre tăierile de păduri din România. Printre persoanele duse la audieri se află și proprietarul pădurii, dar și șeful ocolului silvic.

„Dintr-odată am vazut 20 de oameni cu topoare și bâte în mână, printre care se aflau proprietarul și inginerul silvic, iar de acolo au mai fost 10 secunde până ce am fost asaltați. Noi ne-am refugiat în Dacia Duster, dar nu a ținut Dusterul la 20 de oameni, au deschis ușile, am fost aruncați din mașină, eu am fost lovit în față și am căzut într-o râpă, de unde am sunat la 112””, a relatat la Digi24, Mihai Dragolea, unul dintre jurnaliștii bătuți.

Jurnalistul a mai spus că cei care i-au atacat i-au amenințat direct: „Vă omor!”.

„Să fii atacat cu furci și topoare în 2021, ca în 1600, chiar nu este o realitate pe care ar trebui să o avem și nici măcar să o putem înțelege”, a mai spus acesta.

ONG-urile cer anchetă transparentă în cazul activistului de mediu și jurnaliștilor bătuți joi

Zeci de ONG-uri cer, într-o scrisoare deschisă adresată ministrului de Interne, Lucian Bode (PNL), și inspectorului general al Poliţiei Române, chestor de poliţie Benone-Marian Matei, o anchetă transparentă.

„Conform informaţiilor apărute în spaţiul public, activistul de mediu şi cei doi jurnalişti au ajuns la spital în timp ce documentau fenomenul tăierilor ilegale de păduri. Informaţiile publice referitoare la starea de sănătate a celor trei persoane, precum şi informaţiile venite direct de la una dintre victime confirmă că acest atac este unul extrem de grav şi, deci, în opinia noastră, incidentul trebuie să fie investigat cu seriozitate de către autorităţile române”, transmit membrele grupului „ONG-uri pentru cetăţean”.

De altfel, și acestea subliniază că în ultimii ani au avut loc numeroase agresiuni asupra activiștilor de mediu și jurnaliștilor.

Acest incident „se alătură unui şir lung de evenimente grave, care pun în pericol spaţiul civic, libertatea presei şi care conduc la încurajarea fenomenului tăierilor ilegale. Solicităm protecţia persoanelor victime ale acestui eveniment şi anchetarea acestui caz în regim de urgenţă. Considerăm că acest tip de atacuri care, uneori, se soldează chiar cu pierderi de vieţi omeneşti, denotă incapacitatea statului de a lua măsuri în combaterea fenomenului de tăieri ilegale şi, mai grav, denotă eşecul autorităţilor statului român în mandatul esenţial de protejare a vieţii cetăţenilor”.

În 2019, Greenpeace România şi Agent Green estimau că mai mult de 600 de persoane au fost, de-a lungul timpului, rănite, iar șase dintre ele chiar au murit.

„Considerăm că ne aflăm în zona unei probleme sistemice care pune în pericol vieţile unor persoane care protejează chiar interesele statului român”.

ONG-urile mai atrag atenția că însăşi libertatea presei este pusă în grav pericol de fenomenul tăierilor ilegale de păduri: „Jurnaliştii au fost spitalizaţi, iar echipamentele de filmare au fost distruse, fapt inacceptabil într-un stat de drept”.

Scrisoarea deschisă a fost semnată de ActiveWatch, Greenpeace România, Asociaţia Miliţia Spirituală, Asociaţia Respiro – Human Rights Research Centre, Asociaţia MozaiQ LGBT, Atlatszo Erdely/ Transilvania Transparentă, Funky Citizens, Centrul FILIA, Centrul pentru Inovare Publică, Expert Forum (EFOR), CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică, FDSC – Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, PATRIR – Peace Action, Training and Research Institute of Romania. Susţine acest demers Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS – care cuprinde 44 ONG-uri din domeniul social.

Suceava, fieful liberalului Gheorghe Flutur, membru al #echipeicâștigătoare

Suceava, județul în care s-au produs multe dintre aceste agresiuni, e condus cu mână de fier de ani de zile de liberalul Gheorghe Flutur, susținător al premierului Florin Cîțu în cursa pentru șefia PNL. La alegerile locale din septembrie 2020, Flutur a obținut al treilea mandat la conducerea Consiliului Judeţean (CJ) Suceava, primind peste 40% din voturi.

Greenpeace România acuză de ani buni tăieri „la ras“ în pădurile din Bucovina, toate sub privirile blânde ale lui Flutur: „Sunt albii ale pâraielor distruse de utilaje care cară lemnul ilegal. Într-o rază de 5 km am găsit parcele întregi de pădure tăiată la ras, albii ale pâraielor distruse de utilaje grele care cară lemnul ilegal pe cursul apelor, ecosisteme puse în pericol de aceste practici abuzive, camioane care transportă lemnul fără aviz, comunităţi divizate şi o stare generală de deznădejde. Mai grav este că totul se întâmplă în păduri proprietate a statului, sub ochii celor responsabili de ele”.

Gheorghe Flutur vede alți vinovați pentru defrișările ilegale – oamenii care pun lemne pe foc să se încălzează iarna.

„Pentru Suceava este aur (n.r. – gazul metan). Localitățile care se încălzesc cu lemne… . Și spunem noi ”Stop defrișărilor!”. ”Stop defrișărilor!” se poate face ducându-i sursă alternativă de căldură la om” a spus Flutur, potrivit ziardesuceava.ro.

În aprilie 2020, familia Flutur a fost implicată într-un uriaș scandal după ce aceasta a asigurat plecarea în Germania, la muncă în agricultură, pentru mai mulți oameni. Asta deși era stare de urgență din cauza pandemiei de coronavirus, nimeni nu știa mai nimic despre acest virus și chiar Suceava era cea mai afectată, fiind și în carantină.

O societate care a intermediat plecarea românilor în străinătate a fost Panap Jobs. În spatele firmei se află Flutur Onofrei Viorel și Avramescu Flutur Cosmin, după cum nota bzi.ro.

Cazul activistului de mediu Daniel Bodnar

Un caz similar care a stârnit furia publică s-a petrecut la finele anului trecut. Activistul de mediu Daniel Bodnar a fost blocat în trafic de peste zece autoturisme, după ce a sesizat un transport suspect de bușteni. Mașinile au fost oprite pe ambele sensuri de mers.

Daniel Bodnar a povestit că indivizii care își acopereau fețele cu măști și cu glugi trase pe cap i-au lovit cu pumnii mașina, l-au înjurat, i-au arătat semne obscene și a fost amenințat cu bătaia.

„Ne-au spus că ce am avut noi să căutăm în teren cu europarlamentari și cu parlamentari. Ce am avut noi să căutăm în pădure? Au amenințat inclusiv pe domnii Vlad Gheorghe, care a venit de la Bruxelles, pe Filip Hăvârneanu. Au spus că indiferent cine e, ei îi vor tăia pe toți, nu contează că-s deputați, eurodeputați. Brutele astea. Aici este, chiar în capăt la Poiana Micului, Tofan Grup, fratele directorului de la Egger care devorează și distruge pădurile din zona Mănăstirii Humorului. Este o bătaie de joc de nedescris. Oamenii sărmani, oamenii săraci, nu au nici lemn de foc să se încălzească și brutele astea, nenorociții ăștia de aici sunt milionari cu palate, toți pădurarii, șefii de la Ocol, șefii de la Direcția Silvică”, a spus Daniel Bodnar, la acea vreme.

Bodnar a făcut mai multe dezvăluri despre braconajul din Suceava, din pădurile de acolo. El a fost la pas să fie linșat de braconieri și unii au încercat să i se dea foc la casă.

„Asta este adevărata față a Bucovinei, o regiune care plânge. Curge sânge din Bucovina, oameni buni, este hăcuită zilnic de mafia lemnului, este distrusă. Politicienii își dau decorații și premii și Bucovina e distrusă, România e distrusă. Nu este ceea ce promovează domnul Gheorghe Flutur cu sute de mii de euro. Situația e asta ce vedeți. Mafia lemnului conduce Bucovina. Am cerut ajutor de la Guvern, de la ministere, toți mănâncă din banii ăștia, toți sug din această resursă, din pădurea României. Totul se taie și se duce la firmele austriece nenorocite care poluează și distrug totul. Pleacă milioane de metri cubi de lemn. Domnule Vela, pentru acea sesizare pentru care n-ați răspuns, acesta este și sângele pe care l-ați vărsat dvs. Trimiteți aici oameni care să aplice legea. Domnule Costel Alexe, acuma ești bine mersi șef la CJ Iași, câte sesizări ți-am făcut? Câte mesaje? Ne-ați blocat încontinuu. Tot ce am făcut a fost în zadar. Criminalilor! Voi sunteți asasinii României! Voi împreună cu mafia lemnului”, a mai spus Daniel Bodnar, potrivit podul.ro