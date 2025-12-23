B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Parlamentarii și-au redus sumele forfetarele cu 10%. Deputații și senatorii mimează solidaritatea cu românii loviți de austeritate

Parlamentarii și-au redus sumele forfetarele cu 10%. Deputații și senatorii mimează solidaritatea cu românii loviți de austeritate

Adrian Teampău
23 dec. 2025, 16:01
Parlamentarii și-au redus sumele forfetarele cu 10%. Deputații și senatorii mimează solidaritatea cu românii loviți de austeritate
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Parlamentarii și-au tăiat din forfetare
  2. Controversele din jurul sumelor forfetare
  3. Parlamentarii încasează banii cu sacoșa

Parlamentarii și-au redus sumele forfetare cu 10%, pentru anul viitor. Practic, măsura nu-i afectează direct, deoarece senatorii și deputații nu trebuie să renunțe la indemnizațiile și diurnele pe care le primesc.

Parlamentarii și-au tăiat din forfetare

Birourile reunite ale celor două Camere ale Parlamentului au adoptat, marţi, diminuarea cu 10% a cuantumului sumei forfetare pentru cheltuieli de organizare şi funcţionare a birourilor parlamentare, începând din 2026. Ca de obicei, spre deosebire de simplii cetățeni, atinși direct de austeritatea lui Bolojan, parlamentarii au găsit o șmecherie care le permite să mimeze solidaritatea fără să treacă prin ea.

Fără să piardă nici un leu din indemnizații și diurne, spre deosebire de restul românilor cărora li s-au tăiat pensiile și salariile, parlamentarii pot mima liniștiți solidaritatea și empatia. Astfel, conform noilor reguli, de anul viitor vor încasa „doar” 31.950 de lei în loc de 35.500 de lei. Rămâne în vigoare derogarea de la evaziune fiscală.

În anul 2026, „cuantumul sumei forfetare pentru cheltuieli de organizare şi funcţionare a birourilor parlamentare prevăzut la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se diminuează cu 10% din cuantumul lunar stabilit conform Hotărârii nr. 6/2013 a Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată în Hotărârea adoptată.

Sumele forfetare sunt folosite pentru acoperirea unor cheltuieli, chipurile pentru buna desfășurare a activității parlamentarilor. În realitate, dat fiind că jumătate din aceste cheltuieli nu trebuie justificate cu acte, aleșii neamului le pot cheltui așa cum vor, în interes personal.

Controversele din jurul sumelor forfetare

Suma forfetară la care are dreptul un senator sau un deputat a fost majorată la începutul anului 2023, când actuala criză fiscal bugetară își arăta colții. La acel moment, prin Hotărârea nr. 3 a Birourilor Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, conducerea parlamentului s-a arătat extrem de darnică cu aleșii neamului. Sumele forfetare au fost majorate la 35.500 de lei.

Actul normativ modifică și completează anexa la Hotărârea Birourilor Permanente nr. 5/2013 privind „Normele privind modul de utilizare și justificare a sumei forfetare pentru cheltuieli de organizare și funcționare a birourilor parlamentare”. Cei interesați pot lectura documentul pe site-ul Senatului.

Prin aceeași reglementare au fost extinse tipurile de cheltuielil care pot fi făcute din acești bani. Mai mult parlamentarii și-au dat derogare pentru a comite evaziune fiscală fără teamă de a fi sancționați de ANAF. Ei nu mai trebuie să justifice cu documente decât jumătate din sumele cheltuite. Pentru cealaltă jumătate,  trebuie doar să completeze o declarație pe propria răspundere, precompletată.

Foarte important este că sumele necheltuite într-o lună, nu se întorc, sub formă de economii, în bugetul de stat. Ca la loterie, acestea sunt reportate și se pot folosi până la finalul mandatului fără restricții.

Parlamentarii încasează banii cu sacoșa

Derogarea de la evaziune fiscală nu este singurul privilegiu pe care și l-au acordat. Spre deosebire de restul lucrătorilor din sistemul bugetar, parlamentarii își pot încasa atât indemnizațiile și diurnele, cât și sumele forfetare cu sacoșa, în numerar. O măsură lipsită de transparență care încurajează frauda fiscală din banii publici.

Conform datelor publicate de Libertatea, din cei 464 de parlamentari un număr de 204 au optat pentru încasarea sumelor forfetare în numerar. Alți 53 de parlamentari (37 deputaţi şi 15 senatori) au optat să primească și indemnizaţia la sacoșă.

Regulile adoptate în 2023 permit ca sumele să fie folosite pentru promovare pe social-media, consultanţă, formare profesională etc. În lipsa unor criterii stricte de alocare și a documentelor justificative în baza cărora se fac plățile, în lipsa unui audit extern riguros, se poate ajunge la cheltuieli care nu servesc în mod real scopul alocării financiare. Banii pot cheltuiți în campanii personale de promovae sau în folosul propriu al parlamentarilor.

Tags:
Citește și...
Revoltător! Senatul și-a majorat bugetul pe motiv de inflație. Indexarea pensiilor este blocată pentru al doilea an consecutiv
Politică
Revoltător! Senatul și-a majorat bugetul pe motiv de inflație. Indexarea pensiilor este blocată pentru al doilea an consecutiv
Suspendarea lui Nicușor Dan s-a „fâsâit”. Suveraniștii nu au strâns semnăturile necesare. Poate la anul… (VIDEO)
Politică
Suspendarea lui Nicușor Dan s-a „fâsâit”. Suveraniștii nu au strâns semnăturile necesare. Poate la anul… (VIDEO)
Deputații au rezolvat problema pensiilor private, în bătaie de joc. Lovitură dură pentru bolnavii de cancer (VIDEO)
Politică
Deputații au rezolvat problema pensiilor private, în bătaie de joc. Lovitură dură pentru bolnavii de cancer (VIDEO)
UPDATE: Noii miniștri ai Apărării și Economiei au depus jurământul la Cotroceni. Miruță și Darău și-au preluat, oficial, funcțiile (VIDEO)
Politică
UPDATE: Noii miniștri ai Apărării și Economiei au depus jurământul la Cotroceni. Miruță și Darău și-au preluat, oficial, funcțiile (VIDEO)
Referendum pe Justiție. Procedura prin care președintele îi va consulta pe magistrați pe tema CSM (SURSE)
Politică
Referendum pe Justiție. Procedura prin care președintele îi va consulta pe magistrați pe tema CSM (SURSE)
Ședință la Palatul Victoria. Guvernul Bolojan adoptă noi măsuri de austeritate prin Ordonanța trenuleț
Politică
Ședință la Palatul Victoria. Guvernul Bolojan adoptă noi măsuri de austeritate prin Ordonanța trenuleț
Zegrean îi ironizează pe judecătorii care se tem: „Dacă sunt așa fricoși, trebuiau să se facă preoți”
Politică
Zegrean îi ironizează pe judecătorii care se tem: „Dacă sunt așa fricoși, trebuiau să se facă preoți”
Manole: Un om era responsabil de 935.000 de dosare, la Corpul de Control de la Agenția Națională pentru Persoanele cu Dizabilități. Aproape glumind, am dublat numărul. Avem doi (VIDEO)
Politică
Manole: Un om era responsabil de 935.000 de dosare, la Corpul de Control de la Agenția Națională pentru Persoanele cu Dizabilități. Aproape glumind, am dublat numărul. Avem doi (VIDEO)
Manole, după ce Bolojan a spus că „vor fi şi oameni daţi afară” din instituții: „Acesta este Ministerul Muncii, nu al concedierilor” (VIDEO)
Politică
Manole, după ce Bolojan a spus că „vor fi şi oameni daţi afară” din instituții: „Acesta este Ministerul Muncii, nu al concedierilor” (VIDEO)
Mesajul lui Daniel David după ce și-a dat demisia: „Nu am avut șansa unui ministeriat pentru vremuri măcar relativ normale”
Politică
Mesajul lui Daniel David după ce și-a dat demisia: „Nu am avut șansa unui ministeriat pentru vremuri măcar relativ normale”
Ultima oră
15:23 - Alertă la Sibiu. Tavanul unui hotel s-a prăbușit. Autoritățile au declanșat Planul Roșu de intervenție. Opt persoane au fost scoase de sub dărâmături
15:06 - Revoltător! Senatul și-a majorat bugetul pe motiv de inflație. Indexarea pensiilor este blocată pentru al doilea an consecutiv
14:59 - Secretul Iuliei Vântur, la 45 de ani: „Totul cu măsură”
14:31 - Suspendarea lui Nicușor Dan s-a „fâsâit”. Suveraniștii nu au strâns semnăturile necesare. Poate la anul… (VIDEO)
14:22 - Doi bărbați au incendiat mai multe vehicule, din răzbunare. Prejudiciu de zeci de mii de euro
14:16 - Accident grav în Germania. Un bărbat a intrat cu mașina într-o stație de autobuz. Ce spun autoritățile despre un posibil atac terorist
13:58 - Deputații au rezolvat problema pensiilor private, în bătaie de joc. Lovitură dură pentru bolnavii de cancer (VIDEO)
13:53 - Reguli mai stricte la înregistrarea numerelor de telefon mobil. Coreea de Sud ia măsuri pentru combaterea escrocheriilor telefonice
13:45 - Un bărbat a fost trimis în judecată pentru trafic de influență. Promitea posturi la MAI în schimbul a mii de euro
13:38 - Premieră pe Autostrada A7. Accident rutier la câteva ore după inaugurarea tronsonului Focșani-Adjud