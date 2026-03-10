B1 Inregistrari!
Adrian Teampău
10 mart. 2026, 14:08
Război în Ucraina Sursa foto: X
Cuprins
  1. Armata ucraineană, succes în regiunea Dnipropetrovsk
  2. Ucraina a recuperat mai multe teritorii

Armata ucraineană a anunțat că a eliberat aproape în totalitate regiunea Dnipropetrovsk, preluând controlul pe aproape tot teritoriul pe care îl cucerise armata rusă.

Armata ucraineană, succes în regiunea Dnipropetrovsk

Șeful Comandamentului Operaţional al Statului Major General, generalul Oleksandr Komarenko, a anunțat că armata ucraineană a eliberat aproape tot teritoriul ocupat de Rusia în regiunea Dnipropetrovsk. El a prezentat noua situație de pe front într-un interviu publicat marţi de portalul RBK-Ukraine, citat de EFE. Oficialul ucrainean a precizat că au mai rămas câteva sate de recuperat de la trupele rusești.

„Aproape tot teritoriul regiunii Dnipropetrovsk a fost eliberat. Trei sate mici rămân de eliberat, iar alte două trebuie curăţate (de soldaţii ruşi rămaşi acolo)”, a declarat generalul pentru publicaţia ucraineană.

Potrivit oficialului militar, în operaţiunile de război care au permis respingerea ruşilor, Ucraina a recuperat un teritoriu de peste 400 de kilometri pătraţi. Ucraina a lansat mai multe contraatacuri în această perioadă, recuperând mai multe localități ocupate de armata rusă.

Preşedintele ţării, Volodimir Zelenski, a anunţat recent recucerirea de către trupele sale a aceleiaşi zone de teritoriu de-a lungul liniei frontului Oleksandrivka din sud-estul Ucrainei. Este vorba despre teritoriul în care se află și partea din regiunea Dnipropetrovsk unde au loc lupte.

Ucraina a recuperat mai multe teritorii

În ultimele săptămâni de război, armata ucraineană a reușit să recupereze mai multe teritorii decât a pierdut. Potrivit informaţiilor transmise în această lună, în februarie 2026, recuperările teritoriale au fost cele mai mari din vara anului 2024.

Atunci forțele armate ale Ucrainei au lansat o operaţiune transfrontalieră în regiunea Kursk din Rusia. În urma avansului, ucrainenii au reușit, atunci, să controleze peste 1.000 de kilometri pătraţi.

Anul trecut, Rusia a ocupat mai multe oraşe din regiunea Dnipropetrovsk, la graniţa cu regiunile estice şi sudice Doneţk şi, respectiv, Zaporojie. Forțele Kremlinului controlează în aceste zone aproximativ două treimi din teritoriu.

