Armata ucraineană a anunțat că a eliberat aproape în totalitate regiunea Dnipropetrovsk, preluând controlul pe aproape tot teritoriul pe care îl cucerise armata rusă.
Șeful Comandamentului Operaţional al Statului Major General, generalul Oleksandr Komarenko, a anunțat că armata ucraineană a eliberat aproape tot teritoriul ocupat de Rusia în regiunea Dnipropetrovsk. El a prezentat noua situație de pe front într-un interviu publicat marţi de portalul RBK-Ukraine, citat de EFE. Oficialul ucrainean a precizat că au mai rămas câteva sate de recuperat de la trupele rusești.
„Aproape tot teritoriul regiunii Dnipropetrovsk a fost eliberat. Trei sate mici rămân de eliberat, iar alte două trebuie curăţate (de soldaţii ruşi rămaşi acolo)”, a declarat generalul pentru publicaţia ucraineană.
Potrivit oficialului militar, în operaţiunile de război care au permis respingerea ruşilor, Ucraina a recuperat un teritoriu de peste 400 de kilometri pătraţi. Ucraina a lansat mai multe contraatacuri în această perioadă, recuperând mai multe localități ocupate de armata rusă.
Preşedintele ţării, Volodimir Zelenski, a anunţat recent recucerirea de către trupele sale a aceleiaşi zone de teritoriu de-a lungul liniei frontului Oleksandrivka din sud-estul Ucrainei. Este vorba despre teritoriul în care se află și partea din regiunea Dnipropetrovsk unde au loc lupte.
În ultimele săptămâni de război, armata ucraineană a reușit să recupereze mai multe teritorii decât a pierdut. Potrivit informaţiilor transmise în această lună, în februarie 2026, recuperările teritoriale au fost cele mai mari din vara anului 2024.
Atunci forțele armate ale Ucrainei au lansat o operaţiune transfrontalieră în regiunea Kursk din Rusia. În urma avansului, ucrainenii au reușit, atunci, să controleze peste 1.000 de kilometri pătraţi.
Anul trecut, Rusia a ocupat mai multe oraşe din regiunea Dnipropetrovsk, la graniţa cu regiunile estice şi sudice Doneţk şi, respectiv, Zaporojie. Forțele Kremlinului controlează în aceste zone aproximativ două treimi din teritoriu.