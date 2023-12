4 românce direct pe tabloul principal la Australian Open 2024. Alte 4 vor juca în calificări

Australian Open se va desfășura în perioada 14 – 28 ianuarie 2024 și va avea cel puțin patru românce pe tabloul principal.

8 românce la Australian Open 2024

La primul Grand Slam al anului, Sorana Cîrstea (26 WTA), Ana Bogdan (69 WTA), Irina Begu (75 WTA) și Jaqueline Cristian (89 WTA) vor intra direct pe tabloul principal.

În calificări vor juca alte patru românce. Este vorba despre Gabriela Ruse (128 WTA), Andreea Mitu (218 WTA), Irina Bara (184 WTA) și Miriam Bulgaru (194 WTA). Astfel, am putea avea până la opt reprezentate pe tabloul principal de la Melbourne.

Australian Open 2024 Qualifying Entry List Romanians: 🇷🇴Gabriela Ruse

🇷🇴Irina Bara

🇷🇴Miriam Bulgaru

🇷🇴Andreea Mitu — Romanian Tennis (@WTARomania)

Din păcate, de la Australian Open 2024 va lipsi Simona Halep, finalistă a ediției din 2018.

Cea mai titrată tenismenă a României a primit o suspendare de patru ani în scandalul de dopaj și a contestat decizia la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, dar instanța de la Lausanne va începe .

Într-un interviu de dată recentă, fostul lider WTA recunoștea că o eventuală menținere a suspendării de patru ani .

„A trecut deja mai mult de un an, iar în fiecare zi l-am simţit foarte dureros, plin de emoţii. A fost un şoc pentru mine când am primit scrisoarea că la proba mea de urină, doar la proba mea de urină rezultatul a ieşit pozitiv. Ştiu că nu am greşit cu nimic şi ştiu că sunt curată. Am fost mereu împotriva dopajului. Patru ani înseamnă mult la vârsta mea. Dacă vor fi patru ani . Probabil că va fi sfârşitul carierei mele”, a afirma Simona Halep, într-un interviu pentru .