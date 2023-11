A fost nevoie de intervenția firmei de pază la meciul Biancăi Andreescu de la Washington. Sportiva și-a pierdut cumpătul din cauza unui bărbat din tribună: „Taci!” (VIDEO)

Bianca Andreescu a fost învinsă de Marta Kostyuk, în primul tur al turneului WTA de la Washington, iar partida a fost marcată de un moment tensionat.

Tenismena ucraineană a închis duelul-maraton după aproape două ore și 45 de minute de joc, scor 2-6 / 6-3 / 7-3, însă în decisiv a avut loc un moment tensionat.

La scorul de 2-2, pe serviciul Biancăi Andreescu, un spectator a țipat în timpul schimbului. Întrucât nu fusese prima oară când face acest gest, sportiva canadiană de origine română și-a pierdut cumpătul și a strigat spre el: „Taci!”.

Arbitrul de scaun s-a văzut nevoit să ia măsuri și a solicitat intervenția firmei de pază, care l-a scos pe bărbatul respectiv din arenă. Bianca Andreescu a refuzat să mai joace până când persoana respectivă nu a părăsit incinta.

Bianca Andreescu screams ‘Shut up!’ at a guy in the crowd who keeps cheering when she misses a serve.

He was even saying ‘Out’ after her missed serves.

Security was called to remove the man from the stadium.

Bianca refused to play until he left.

