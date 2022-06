A murit fostul mare pugilist Costică Dafinoiu, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976

Fostul mare pugilist Costică Dafinoiu, câștigător al unui bronz olimpic la Montreal 1976, s-a stins din viață la vârsta de 68 de ani, potrivit .

„Am boxat, prima dată, cu un pugilist din Costa Rica, pe care l-am învins la puncte. Am avut apoi un meci cu un negru din Bermude. În semifinală, am boxat cu Xisto Soria, din Cuba, de care am fost învins prin RSC, în repriza a 2-a. Am câştigat medalia de bronz“, spunea fostul mare luptător.

Campion național la juniori după doar cinci luni de pregătire, Costică Dafinoiu avea să cucerează medalia de bronz la proba de categorie „semigrea” din cadrul Jocurilor Olimpice de la Montreal din 1976. Pugilistul s-a retras din activitatea competițională în 1981 și avea să fie distins cu titlul de Maestru al Sporturilor, arată palmaresul prezentat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român.