A murit Horațiu Belu! Doliu în lumea sportului românesc

Horațiu Belu, fostul de care a reprezentat România timp de peste 15 ani ca observator al Federației Europene de Handbal (EHF), a murit. a plecat dintre noi. Anunțul trist a fost făcut chiar de către Federația Română de Handbal, pe Facebook.

Cuprins:

Ce mesaj de condoleanţe a transmis Federația Română de Handbal

„Cu profundă tristețe, am aflat vestea trecerii în neființă a lui Horațiu Belu, fost arbitru, fost membru al Comisiei Centrale a Arbitrilor și fost observator EHF timp de peste 15 ani.

Un profesionist desăvârșit, respectat în lumea handbalului din România, Horațiu Belu a contribuit decisiv la progresul arbitrajului românesc prin traducerile și interpretările de regulament la care a lucrat. Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndoliată, căreia îi transmitem sincere condoleanțe.

Odihnă veșnică, Horațiu!”, a transmis Federația Română de Handbal, pe Facebook.

În ce scandal a fost implicat Horaţiu Belu

În urmă cu 3 ani, Horaţiu Belu a fost implicat într-un scandal. Mai exact, a fost acuzat de o arbitră minoră că i-ar fi adresat cuvinte nepotrivite cu privire la ținuta sa, care ar fi fost necorespunzătoare.

La acel moment, Federația l-a suspendat timp de opt etape și i-a acordat o amendă de 1.500 lei, însă sancțiunea a fost apoi anulată.

El a negat acuzațiile. „Eu le-am spus tuturor arbitrilor cum să conducă un meci: deplasare în teren, zonă de urmărire, cum să-și împartă zonele, mod de semnalizare, și, în particular, ei i-am spus să poarte sutien sau bustieră adecvate pentru sport”, a afirmat atunci Belu, potrivit .