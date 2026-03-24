B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Accidentarea lui Kylian Mbappe, diagnosticată prost după ce medicii lui Real Madrid i-au scanat piciorul greșit

Traian Avarvarei
24 mart. 2026, 22:21
Kylian Mbappe. Sursa foto: Hepta - Zuma Press / Mark Cosgrove
Cuprins
  1. Cum a jucat Mbappe accidentat
  2. Schimbări la personalul lui Real Madrid, după gafă

Accidentarea la genunchi a lui Kylian Mbappe a fost diagnosticată prost după ce, în decembrie, personalul medical al lui Real Madrid a efectuat un RMN la piciorul greșit, scrie The Athletic

Cum a jucat Mbappe accidentat

Medicii au scanat genunchiul drept, care n-avea nicio problemă. Așa că Mbappe a jucat în toate cele 90 de minute în toate cele trei meciuri rămase ale lui Real Madrid din 2025, înainte ca greșeala să fie realizată și rectificată. În tot acest timp, genunchiul său stâng, care era accidentat, continua să fie inflamat.

Mai apoi, scanarea piciorului stâng a arătat o ruptură parțială a ligamentului posterior. Pe 31 decembrie, Real Madrid a publicat un raport medical, deși a descris accidentarea în termeni mai generali ca o entorsă.

Nu este clar cum a fost făcută greșeala inițială.

Cu cele trei meciuri jucate fiind accidentat, Mbappe a egalat recordul lui Cristiano Ronaldo de 59 de goluri într-un an calendaristic.

După recuperare, Mbappe s-a alăturat echipei pentru finala împotriva Barcelonei pe 11 ianuarie, venind de pe bancă în ultimele 14 minute ale unei înfrângeri cu 3-2 care l-a costat, în cele din urmă, pe Xabi Alonso postul de antrenor principal.

Noul antrenor al lui Madrid, Alvaro Arbeloa, a declarat că implicarea lui Mbappe este monitorizată îndeaproape, iar volumul său de muncă a fost redus la antrenamente.

Schimbări la personalul lui Real Madrid, după gafă

Președintele Realului, Florentino Perez, a făcut modificări la departamentele de pregătire fizică și medicale ale clubului, revenind antrenorul de fitness de încredere Antonio Pintus, precum și șeful serviciilor medicale, Dr. Niko Mihic. Accidentările au fost însă în continuare o problemă pentru echipă, sub conducerea noului antrenor Arbeloa.

Realul a publicat o altă actualizare medicală, care a reconfirmat diagnosticul pe care îl împărtășise pe 31 decembrie, repetând că va fi urmat un „plan de recuperare conservator”.

Tags:
Ultima oră
23:53 - Celine Dion pregătește revenirea pe scenă în Franța după ani dificili. Când ar putea începe concertele din Paris (FOTO)
23:53 - Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR), exasperat de amenințările colegilor de coaliție cu ieșirea de la guvernare: „Noi când spunem că ieșim, a doua zi am ieșit”
23:39 - Ion Țiriac a dezvăluit marea lui pasiune ascunsă pentru care scoate din buzunar sume colosale
23:28 - Bolojan: PSD și PNL au o vină pentru deficitul de azi al României. PSD nu poate fugi de responsabilitate, pentru că a fost la guvernare foarte mult timp în ultimii 35 de ani
23:13 - Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost scos de urgență din închisoare
23:10 - Ministerul Mediului lansează harta Inspectorul Balastierelor. Cum funcționează și ce informații pot accesa cetățenii
22:54 - Bolojan, despre măsurile în criza carburanţilor: Adoptăm Ordonanța miercuri sau joi. Orice măsuri am lua, nu putem anula această creștere de preț
22:30 - Cine este Ada Lupu Hausvater, prima femeie manager care va conduce Teatrul Național București
22:27 - Regele Charles va vizita Washingtonul pentru un discurs în Congres. Ce rol are această deplasare în relația cu SUA
21:53 - Rețea de falsificatori destructurată de DIICOT Iași după o operațiune amplă. Cum ajungeau bancnotele false în Europa (FOTO)