Adrian Vasile pleacă de la CSM Bucureşti. Motivul pentru care s-a luat această decizie. Ce au transmis reprezentanții echipei + prima reacție a antrenorului

nu mai este antrenorul echipei feminine de handbal a clubului .

Motivul plecării lui Adrian Vasile de la CSM București

Motivul plecării lui Adrian Vasile este că echipa de handbal feminin nu a obţinut calificarea în Final4-ul EHF Champions League în faţa echipei franceze Metz Handball, conform .

CSM București a anunțat oficial despărțirea de antrenorul aflat în funcție din octombrie 2019.

”Clubul Sportiv Municipal București și tehnicianul Adrian Vasile se despart după ce echipa de handbal feminin nu a obținut calificarea în Final4-ul EHF Champions League în fața echipei franceze Metz Handball.

Adrian Vasile a rămas la conducerea tehnică a formației până la finalul campionatului câștigat din nou de CSM București”, a anunțat CSM București, pe .

Ce a precizat Adrian Vasile după plecarea de la CSM București

Adrian Vasile a avut și el prima reacție după anunțul despărțirii de CSM București.

”Sunt mândru de cei zece ani în care am lucrat la CSM București. Aici am putut experimenta toate aspectele profesiei de antrenor și am acumulat o experiență fantastică.

Sunt mândru de toate titlurile pe care le-am câștigat cu clubul în ultimii ani, sunt mândru de staff-ul și jucătoarele alături de care am lucrat, precum și de oamenii din club și de fanii noștri fantastici.

CSM a devenit o parte din viața mea, iar acum vreau să folosesc toate cunoștințele câștigate într-un club atât de puternic pentru un nou proiect în handbal. Aștept cu nerăbdare viitorul și drumul care mi se așterne înainte”, a spus Adrian Vasile, conform unui material publicat pe site-ul oficial al CSM București.