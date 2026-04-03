Amintirile dureroase ale lui Kylian Mbappe de pe Arena Națională din București. „M-au făcut maimuță! Am vrut să mă retrag!” (VIDEO)

Kylian Mbappe a dezvăluit un episod șocant de pe Arena Națională, unde a fost insultat rasist și numit „maimuță”. Starul Franței recunoaște că a fost la un pas să se retragă de la națională.

Momentul care a declanșat furia pe Arena Națională

Momentul care a declanșat totul a fost ratarea unui penalty. La EURO 2020, Mbappe a executat greșit lovitura de departajare decisivă împotriva Elveției, chiar pe din București. Franța a fost eliminată surprinzător de la turneul final, iar reacția publicului nu a întârziat:

„Mulți oameni au început să mă numească maimuță și să mă insulte”, a spus superstarul francez într-un interviu acordat emisiunii ,

Mbappe a descris perioada de după ratarea penalty-ului ca pe o viață de „mort-viu”, adăugând că a realizat brusc cât de sus plasase echipa națională în ierarhia priorităților sale.

„Eram un fel de erou național, eram foarte tânăr. Și la turneul următor îți iei asta în față. E greu.

Am vrut să renunț la echipa națională a Franței. Mi-am dat seama că plasasem Franța foarte, foarte sus în prioritățile mele, dar imediat ce am ratat, mulți oameni au început să mă numească maimuță și să mă insulte.

Și m-am întrebat: aceștia sunt oamenii pentru care lupt pe teren?”

Superstarul a mai povestit că s-a dus la președintele Federației Franceze de Fotbal și i-a spus direct că nu vrea să mai joace pentru Franța. Răspunsul primit l-a oprit în loc:

„Chiar crezi că te voi lăsa să pleci din acest birou?”.

În cadrul aceluiași podcast, internaționalul francez a explicat și de ce dă foarte rar interviuri:

„M-am săturat de interviuri. Jurnalistul e acolo ca să te facă să spui ce nu vrei să spui, iar tu nu vrei să spui ce vrea el să spui. E ca un meci de box”.