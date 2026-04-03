Amintirile dureroase ale lui Kylian Mbappe de pe Arena Națională din București. „M-au făcut maimuță! Am vrut să mă retrag!" (VIDEO)

Adrian A
03 apr. 2026, 12:02
Sursă foto: Profimedia

Kylian Mbappe a dezvăluit un episod șocant de pe Arena Națională, unde a fost insultat rasist și numit „maimuță”. Starul Franței recunoaște că a fost la un pas să se retragă de la națională.

Momentul care a declanșat furia pe Arena Națională

Momentul care a declanșat totul a fost ratarea unui penalty. La EURO 2020, Mbappe a executat greșit lovitura de departajare decisivă împotriva Elveției, chiar pe Arena Națională din București. Franța a fost eliminată surprinzător de la turneul final, iar reacția publicului nu a întârziat:

„Mulți oameni au început să mă numească maimuță și să mă insulte”, a spus superstarul francez într-un interviu acordat emisiunii The Bridge Show,

Mbappe a descris perioada de după ratarea penalty-ului ca pe o viață de „mort-viu”, adăugând că a realizat brusc cât de sus plasase echipa națională în ierarhia priorităților sale.

„Eram un fel de erou național, eram foarte tânăr. Și la turneul următor îți iei asta în față. E greu.

Am vrut să renunț la echipa națională a Franței. Mi-am dat seama că plasasem Franța foarte, foarte sus în prioritățile mele, dar imediat ce am ratat, mulți oameni au început să mă numească maimuță și să mă insulte.

Și m-am întrebat: aceștia sunt oamenii pentru care lupt pe teren?”

Superstarul a mai povestit că s-a dus la președintele Federației Franceze de Fotbal și i-a spus direct că nu vrea să mai joace pentru Franța. Răspunsul primit l-a oprit în loc:

„Chiar crezi că te voi lăsa să pleci din acest birou?”.

În cadrul aceluiași podcast, internaționalul francez a explicat și de ce dă foarte rar interviuri:

„M-am săturat de interviuri. Jurnalistul e acolo ca să te facă să spui ce nu vrei să spui, iar tu nu vrei să spui ce vrea el să spui. E ca un meci de box”.

Citește și...
Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele”
Sport
Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele”
Gheorghe Hagi, aproape de Liverpool înainte de gloria de la Galatasaray. Cum au ratat englezii transferul legendarului român
Sport
Gheorghe Hagi, aproape de Liverpool înainte de gloria de la Galatasaray. Cum au ratat englezii transferul legendarului român
Cum să interpretezi cotele la pariuri și ce semnifică acestea
Sport
Cum să interpretezi cotele la pariuri și ce semnifică acestea
Gică Hagi, favorit pentru postul de selecționer. Cum arată lista cu propuneri a Comisiei Tehnice a FRF
Sport
Gică Hagi, favorit pentru postul de selecționer. Cum arată lista cu propuneri a Comisiei Tehnice a FRF
Rică Răducanu încă se chinuie să se lase de păcănele: Soția ia pensia de la poștaș, ca să nu o prăpădesc pe la sălile de joc / Toate s-au scumpit, de-abia ne ajung banii
Sport
Rică Răducanu încă se chinuie să se lase de păcănele: Soția ia pensia de la poștaș, ca să nu o prăpădesc pe la sălile de joc / Toate s-au scumpit, de-abia ne ajung banii
Giovanni Becali, dezvăluiri tulburătoare despre Mircea Lucescu: Voia să moară măreț. Eu nu cred că a meritat. Sper să îi dea Dumnezeu sănătate
Sport
Giovanni Becali, dezvăluiri tulburătoare despre Mircea Lucescu: Voia să moară măreț. Eu nu cred că a meritat. Sper să îi dea Dumnezeu sănătate
UPDATE: Noi detalii despre starea lui Mircea Lucescu. Se infirmă zvonurile despre un al doilea infarct. Cum se simte fostul selecționer
Sport
UPDATE: Noi detalii despre starea lui Mircea Lucescu. Se infirmă zvonurile despre un al doilea infarct. Cum se simte fostul selecționer
Ciprian Ciucu are pe masă trei soluţii pentru Arena Naţională. Stadionul a înregistrat pierderi de milioane de euro în 2025
Sport
Ciprian Ciucu are pe masă trei soluţii pentru Arena Naţională. Stadionul a înregistrat pierderi de milioane de euro în 2025
Reacții în lanț după plecarea lui Mircea Lucescu de la națională. Ce spune presa internațională
Sport
Reacții în lanț după plecarea lui Mircea Lucescu de la națională. Ce spune presa internațională
Florin Prunea a primit facturile chiar când era în direct: „Mi-a stricat ziua… Mă doare ficatul”. Cât are de plătit la curent și gaze
Sport
Florin Prunea a primit facturile chiar când era în direct: „Mi-a stricat ziua… Mă doare ficatul”. Cât are de plătit la curent și gaze
Ultima oră
23:58 - Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele”
23:18 - Avertismentul consilierului onorific al premierului despre prețurile la pompă: Revenirea la nivelurile de dinainte este o iluzie
22:25 - Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
21:54 - După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
21:11 - Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
20:21 - Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
19:37 - Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
19:02 - Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
18:27 - De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
17:51 - Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”