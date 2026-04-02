Acasa » Sport » Ciprian Ciucu are pe masă trei soluţii pentru Arena Naţională. Stadionul a înregistrat pierderi de milioane de euro în 2025

Ciprian Ciucu are pe masă trei soluţii pentru Arena Naţională. Stadionul a înregistrat pierderi de milioane de euro în 2025

02 apr. 2026, 19:00
Ciprian Ciucu are pe masă trei soluţii pentru Arena Naţională. Stadionul a înregistrat pierderi de milioane de euro în 2025
Arena Națională Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Ce a anunțat primarul despre Arena Națională
  2. Ce pierderi și cifre a prezentat Ciucu
  3. Ce variante are primarul pe masă

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că va organiza o dezbatere la Arena Națională pentru a discuta forma optimă de administrare a stadionului, după ce a semnalat pierderi bugetare importante; edilul spune că are trei opțiuni pe masă.

Ce a anunțat primarul despre Arena Națională

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat joi, că va discuta, vineri, despre soarta Arenei Naţionale, într-o dezbatere la care a invitat oficiali din FRF, LPF şi organizatori mari de evenimente din ţară. Evenimentul va avea loc la Arena Naţională şi are ca scop identificarea celei mai bune forme de administrare a stadionului, a transmis edilul, precizând că a făcut anunţul pe Facebook.

„Arena Națională, administrată de către PMB, simbol important al Bucureștiului este subutilizată și, din păcate, produce pierderi bugetare importante… Ca primar general sunt dator să caut soluția optimă pentru a reduce aceste cheltuieli și să menținem Arena Națională în cea mai bună formă pentru a putea găzdui evenimente sportive importante, dar și spectacole precum concertele sau festivalurile mari. De aceea, mâine organizăm o dezbatere, chiar la Arena Națională, la care am invitat mai mulți factori interesați printre care FRF, LPF, organizatorii mari de evenimente din țară despre care ar fi cea mai bună formă de administrare.”, a transmis Ciucu pe Facebook.

Ce pierderi și cifre a prezentat Ciucu

Edilul a subliniat că Arena Națională „produce pierderi bugetare importante” și a oferit date financiare din anul precedent: cheltuielile cu întreținerea și reparațiile s-au ridicat cumulat la circa 29.000.000 lei, iar încasările au fost de aproximativ 9.500.000 lei, adică în jur de o treime din costuri. Ciucu a mai afirmat că, pe ansamblu, pierderile au fost de aproximativ 4 milioane de euro, relatează Antena3.

Ce variante are primarul pe masă

Primarul a spus că, deoarece consideră că statul nu este neapărat cel mai bun administrator, va evalua mai multe opțiuni pentru a asigura un program predictibil al arenei şi pentru a atrage evenimente care să acopere cheltuielile.

Ciucu a precizat că are trei opțiuni pe masă: „(1) să rămână în administrarea unei structuri dedicate a PMB; (2) să fie concesionată, transparent, pe baze competitive, unui consorțiu cu capacitate financiară mare; (3) să se dezvolte o asociere în participațiune, tot transparent și competitiv, sau orice altă formulă care să exploateze potențialul arenei și care să asigure finanțarea pentru mentenanță, reparații și investiții.”

