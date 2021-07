Anamaria Prodan, un car de nervi după ce a auzit că Laurenţiu Reghecampf s-ar fi întâlnit cu duşmanul ei numărul unu!

Relaţia dintre Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf pare şubredă, deşi impresara a negat zvonurile că ar divorţa. Asta, deşi antrenorul a confirmat ruptura. Acum, femeia a aflat din presă de o întâlnire care ar fi avut loc între soţul ei şi Gigi Becali.

„Prodanca” şi patronul FCSB sunt „la cuţite”, după ce agenta a fost „driblată” la transferul lui Dennis Man la Parma. Astfel, reluarea colaborării dintre Reghe şi echipa roş-albaştrilor ar însemna o trădare pentru Anamaria.

Cum a reacţionat Anamaria Prodan când a auzit că Reghe ar merge la FCSB?

Impresara a susţinut că, prin semnarea unui nou contract cu FCSB, Laurenţiu Reghecampf şi-ar trăda familia.

„Am citit azi-noapte (n.r. despre discuţiile Reghecampf-Becali) și chiar am rămas puțin surprinsă. Pentru familia mea, nu există așa ceva. Nu mi-aș imagina și n-aș putea să-mi imaginez că Reghe și-ar putea trăda familia și s-ar putea duce să lucreze acolo. Laurențiu e atât de demn. Probabil că și dacă am muri de foame, n-am cere nimănui o bucată de pâine.

Gigi Becali s-a rugat de mii de ori de Reghecapf să se întoarcă, a sunat după el peste tot. Nivelul la care a ajuns Reghecampf nu-l lasă să se întoarcă de unde a plecat.

Am investit sentimente în omul ăsta, l-am lăudat pe Becali, deși uneori merita înjurat. A luat banii copiilor mei. Familia Becali a luat banii noștri. A încercat doar să facă rău. De ce ieși și arunci aceste vorbe, de ce spui că Reghe s-a milogit de tine să se vadă la Steaua?

Eu cred că e imposibil să ajungă Reghe la FCSB. Ar însemna să trădezi tot ce ai mai scump pe pământ. Pentru ce? Pentru 10.000 de euro pe care ți-i dă Becali?”, a explicat Anamaria Prodan, conform gsp.ro.

Anamaria Prodan a anunţat că l-a dat în judecată pe Man pentru că a acceptat să semneze fără ea contractul cu Parma.