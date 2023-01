Andy Murray, primele declarații după cel mai lung meci din carieră. Britanicul s-a calificat în turul III de la Australian Open după un adevărat thriller (VIDEO)

Andy Murray (66 ATP, 35 de ani) a avut nevoie de cinci ore și 50 de minute de joc pentru a-l învinge pe Thanasi Kokkinakis (159 ATP, 26 de ani) și a se califica în turul III de la Australian Open 2023, bifând astfel cea mai lungă partidă din cariera sa, dar și o memorabilă revenire de la 0-2 la seturi.

Cu trei titluri de Grand Slam în palmares (Wimbledon 2013, 2016; US Open 2012), Andy Murray a jucat nu mai puțin de cinci finale la Australian Open, dar nu a reușit să câștige turneul niciodată.

Fostul lider ATP pierduse primele două seturi în fața lui Thanasi Kokkinakis și părea că va părăsi devreme turneul de la Melbourne, însă a reușit o revenire de poveste. Condus cu 0-2, Andy Murray a reușit să egaleze și a împins partida în decisiv, acolo unde a fost nevoie de 12 ghemuri pentru a fi stabilit câștigătorul.

A fost cel mai lung meci din cariera tenismenului britanic, cu aproximativ cinci ore și 50 de minute timp efectiv de joc. Potrivit OptaAce, recordul anterior era de cinci ore și șapte minute și fusese bifat la Cupa Davis în 2016, într-o confruntare pierdută în fața lui Juan Martin Del Potro.

5h 08m – This is now the longest career match for Andy Murray (5 hours and 8 minutes): the previous longest was in Davis Cup 2016 against Juan Martin Del Potro (5 hours and 7 minutes – he lost 6-4 5-7 6-7 6-3 6-4). Hero. — OptaAce (@OptaAce)

Andy Murray, primul declarații după victoria cu Kokkinakis de la Australian Open

Andy Murray, care în 2018 își anunța retragerea din tenis chiar într-o conferință de presă la Australian Open, spune că nu știe cum a reușit să îl învingă pe Thanasi Kokkinakis.

„Nu știu cum am reușit să câștig, pur și simplu nu știu. Am o inimă mare. Mi-ați spus o statistică, după meciul cu Berrettini, că am câștigat multe meciuri de la 0-2 la seturi pentru adversari.

Am experiență, iubesc sportul ăsta, astea au fost cheile acestei victorii. Îmi place să mă bat pe teren, iubesc să fiu în competiție”, a fost reacția scoțianului, citat de .

Deși partida s-a întins până spre dimineață, publicul a rămas în tribune și a reprezentat un adevărat imbold de energie pentru cei doi sportivi.

„Vă mulțumesc că ați rămas până la această oră în tribune. E ridicol că s-a ajuns la această oră, dar vă mulțumesc. Atât în numele meu, cât și al lui Thanasi, ne-ați ajutat enorm, ne-ați dat energie. Acum, e timpul să mergem la culcare”, a adăugat Andy Murray.

În Era Open, un singur meci de la acest turneu a durat mai mult – este vorba despre finala din 2012, când Novak Djokovic îl învingea pe Rafa Nadal într-o partidă-maraton de cinci ore și 53 de minute, potrivit OptaAce.