Anglia e în finala EURO 2024, după ce a învins Olanda, scor 2-1

Anglia s-a calificat în această seară în finala Campionatului European din Germania, scor 2-1, pe BVB Stadion din Dortmund, după ce a fost condusă cu 0-1 în primele 10 minute ale jocului.

După acest meci, în marea finală EURO 2024 se vor întâlni Spania și Anglia. , după ce s-a impus în fața Franței, scor 2-1.

Olanda a deschis scorul prin Xavi Simons, care a marcat în minutul 7, după ce l-a învins pe Pickford.

And then there were two. 🇪🇸🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

— England (@England)