Antrenament de fotbal pentru Cartea Recordurilor. Mii de suporteri s-au jucat cu mingea într-o piață celebră din Ciudad de Mexico

Adrian Teampău
16 mart. 2026, 19:14
Anrenament pentru Cartea Recordurilor Sursa foto: X
Cuprins
  1. Antrenament de fotbal pentru Cartea Recordurilor
  2. Fotbalul, sărbătoarea oamenilor din toată lumea
  3. Antrenament de fotbal festiv în contextul războiului drogurilor

Un antrenament de fotbal, convocat de autoritățile locale din orașul Ciudad de Mexico, a intrat în Cartea Recordurilor datorită numărului mare de participanți. Mii de suporteri au inundat o piață celebră din oraș, ajutând la atingerea acestei performanțe.

Antrenament de fotbal pentru Cartea Recordurilor

Mii de mexicani s-au strâns în centrul capitalei Ciudad de Mexico, duminică, pentru a şuta şi pentru a pasa cu mingea, în cadrul unui amplu antrenament de fotbal. Scopul acțiunii a fost de a intra în Cartea Recordurilor. „Lecția” s-a ținut în Zocalo, una dintre piețele reprezentative ale orașului, una dintre cele mai mari din lume, conform Reuters.

Piața pietruită a intrat în Cartea Recordurilor ca loc de desfășurare a aceste acțiuni la care au luat parte 9.500 de iubitori ai jocului cu balonul rotund. Participanții au făcut sport pe parcursul unui sesiuni de 40 de minute. Ei au depășit precedentul record mondial, stabilit la Seattle, când au fost prezenți 1.038 de fotbaliști de ocazie.

„Am înregistrat astăzi 9.500 de oameni, deci am şansa să vă spun că începând de acum sunteţi oficial extraordinari, felicitări”, a spus Alfredo Arista, judecătorul din partea Guinness World Records care a omologat performanța.

În mulţime erau membrii ai acelorași familii, costumați în verde, alb şi roşu. Copiii se jucau cu mingi de fotbal de culori negru cu auriu, iar cei mai vârstnici făceau exerciţii fizice alături de antrenori profesionişti. În calitate de instructori, ei au coordonat exerciţiile fizice.

Fotbalul, sărbătoarea oamenilor din toată lumea

Mexicul va organiza, în această vară, alături de SUA și Canada, ediția Cupei Mondiale din 2026. Acest antrenament de fotbal, pentru Cartea Recordurilor se înscrie într-o campanie mai amplă intitulată „Cupa Mondială Socială”. Acțiunea a reprezentată, conform primarului orașului, Clara Brugada, lovitura de începere a Cupei Mondiale.

„Astăzi am doborât recordul mondial, peste 9.000 de oameni s-au adunat şi au arătat că suntem capabili de obţinerea extraordinarului şi imposibilului. Cu acest record, oraşul trimite un mesaj lumii: Sportul, fotbalul, reprezintă un limbaj universal, un limbaj de pace care nu are nevoie de traducere. Felicitări Ciudad de Mexico, astăzi demarăm Cupa Mondială”, a spus primarul capitalei Ciudad de Mexico, Clara Brugada, după primirea distincţiei.

Acest spirit de sărbătoare a fost vizibil în jurul pieţei principale, unde a continuat atmosfera festivă. Oamenii au jucat „cascarita”, o formă informală de fotbal în jurul unui perimetru delimitat. În acest timp, mulţi participanți la eveniment dansau pe ritmurile unei trupe de percuţie „batucada”.

Antrenament de fotbal festiv în contextul războiului drogurilor

Evenimentul organizat în capitala Mexicului, vine într-un context complicat, pe fondul recentelor violenţe legate de războiul împotriva cartelurilor drogurilor. Luna trecută, înainte de acest antrenament de fotbal pentru Cartea Recordurilor, armata mexicană l-a ucis pe Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, cunoscut ca El Mencho, liderul Cartelului Noua Generaţie Jalisco (CJNG).

Incidentul a atras represalii, din partea cartelurilor, în mai multe state mexicane. Guadalajara, unul dintre cele trei oraşe care găzduiesc Cupa Mondială, a fost blocat din cauza conflictelor armate.

În ciuda acestor probleme, mexicanii se arată încrezători cu privire la succesul celui de-al treilea turneul final al Cupei Mondiale găzduit de Mexic. Turneul final va începe cu meciul de deschidere de pe Estadio Azteca, din Mexic, la 11 iunie.

