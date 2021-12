Antrenorul unei echipe din Egipt a murit după ce s-a bucurat la un gol marcat în prelungiri de jucătorii săi

Antrenorul unei echipe din Egipt a murit după ce s-a bucurat la golul marcat de jucătorii săi, în prelungirile unui meci din liga a doua.

El Magd a urcat pe locul 7 în clasament, după ce Mohamed Saad a înscris unicul gol al partidei cu El Zarqa, în minutul 90+2.

Bucuria, însă, a fost prea mare pentru antrenor. Adham El-Selhadar s-a prăbușit pur și simplu la marginea terenului. Tehnicianul a primit îngriji medicale la fața locului, apoi a fost transportat la spital. Medicii, însă, nu l-au mai putut salva.

La doar 53 de ani, El-Selhadar a suferit un atac de cord, scrie presa străină.

