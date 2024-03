Arbitru din Slovenia suspendat 10 ani pentru pariuri trucate

Tentației de a face bani într-un timp cât mai scurt face victime și printre oameni implicați în sport. Așa a fost și cazul unui arbitru sloven care a fost acuzat de pariuri trucate și suspendat pentru o perioadă de 10 ani de către Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA).

Una dintre faptele cele mai aspru pedepsite de către oficialii din toate sporturile o reprezintă trucarea de meciuri și din păcate este un lucru tot mai des întâlnit în toate sporturile. Conform regulilor în vigoare, sportivilor și oficialilor încă implicați în sport le este interzice să joace la . Există pedepse și pentru aceia care pariază pe alte sporturi decât sunt implicați, însă în cazul arbitrului sloven Marko Ducman lucrurile au fost mai ample. Arbitrul a fost acuzat pentru trucare de meciuri pe termen lung și în luna noiembrie a acestui an și-a primit și pedeapsa: 10 ani și jumătate nu mai are voie să oficieze vreun eveniment sportiv sub egida Agenția Internațională de Integritate a Tenisului.

ITIA nu umblă cu jumătăți de măsură atunci când face astfel de acuze cum ar fi manipularea meciurilor sau trucarea lor. Astfel, argumentul principal a forului internațional este încălcarea Programului Anticorupție prin pariuri pe meciuri de tenis. Arbitrul sloven a mers chiar mai departe și a manipulat date din meciuri pentru a facilita pariurile. Oficial internațional cu nivelul de bronz, Ducman a reușit să arbitreze meciuri ITF, ATP, cât și WTA. În ceea ce privește ancheta, chiar el a recunoscut încălcarea a patru puncte din TACP (Programul Anticorupție de Tenis) și a colaborat pe deplin cu anchetatorii, chiar a acceptat o sancțiune convenită.

Deschiderea arbitrului Marko Ducman de a colabora cu anchetatorii a mers atât de departe încât a acceptat toate acuzațiile. Mai mult decât atât, slovenul a renunțat de asemenea la dreptul de a fi audiat în fața unui ofițer independent. Sancțiunea nu s-a oprit aici, ci a primit și o amendă în valoare de 75.000 de dolari

Legătura cu pariurilor, dur sancționată de ITIA

Ducman este cel mai des nume aflat pe această listă a oamenilor implicați în tenis care au fost depistați ca având implicare cu pariurile, iar ITIA nu a avut deloc milă, ci l-a suspendat 10.6 ani în ciuda faptului că a colaborat au autoritățile. Însă, de-a lungul timpului au existat mai multe sancțiuni menite să descurajeze astfel de obiceiuri.

Sancțiuni destul de dure au fost aplicate și pentru cinci jucători care făceau arte dintr-un sindicat belgian de aranjare a meciurilor. Alberto Rojas Maldonado, Christopher Diaz Figueroa, Jose Antonio Rodriguez, Antonio Ruiz Rosales și Orlando Alcantara Rangel au fost suspendați destul de dur. Cel mai dur a plătit mexicanul Alberto Rojas Maldonado care a primit o suspendare pe viață și amendat cu 250.000 de dolari pentru cele 92 de încălcări ale TACP și a fost unul dintre aceia care conduceau rețeaua.

Diaz Figueroa (Guatemala) a fost și el suspendat pe viață, însă amenda a fost doar de 75.000 de dolari. Același sportiv din Guatemala este la a doua suspendare din carieră. A mai avut de ispășit o pedeapsă de trei ani și jumătate pentru aranjare de meciuri.

Grigor Sargyan este personajul despre care se spune că a construit unul dintre cele mai mari carteluri de aranjare de meciuri la nivel internațional. Anchetat și condamnat la cinci ani de închisoare, Sargsyan a fost un caz atât de discutat la nivel înalt încât a apărut într-un articol amplu în celebrul tabloid „Washington Post”. Peste 180 de sportivi ar fi fost corupți de el, ultimii dovediți și sancționați sunt jucătorii Arnaud Graisse, Arthjur de Greef, Julien Dubail. Romain Barbosa, Maxime Authom, Omar Salman și Alex Witmeur.

Abaterile de la regulamentele aflate încă în vigoare sunt suspendate drastic de către organele abilitate. Cazul slovenului Marko Ducman este important pentru că avea funcția de arbitru, însă există o adevărată rețea de jucători dovediți că au fost implicați în trucarea de meciuri.