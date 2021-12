Bănel Nicoliță și motivul pentru care acesta a fugit în SUA: „Nu mi-am revenit nici acum, să fiu sincer”

Recent, zvonurile arătau că Bănel Nicoliță ar fi plecat din țară din cauza datoriilor pe care acesta le avea la cămătari. Acesta a mai fost căutat de cămătari și în 2019, din cauza unui împrumut de peste 7.000 de euro.

„Nu mi-am revenit nici acum”

„Am fost plecat afară, am fost la un prieten în vacanţă. Am stat câteva luni acolo. Am vrut să-mi revin şi eu fizic şi moral, pentru că eram cu moralul la pământ. Divorţul prin care am trecut, fotbalul, banii pierduţi. Greşeala mea cea mai mare a fost că am venit la Făurei şi atunci au intervenit probleme vizavi de fosta soţie.

Nu a acceptat şi la acel moment chiar a avut dreptate. Banii familiei, timpul pe care îl petreceam aici, nu mai ajungeam să fiu lângă ea şi lângă copii, să fiu alături de ea şi să le ofer şi ce le lipsea. Nu mi-am revenit nici acum, să fiu sincer. Asta e viaţa, trebuie uşor-uşor să văd lucrurile aşa cum sunt”, a explicat Nicoliță pentru emisiunea de youtube „Fiţă cu Adiţă”, care va apărea vineri.

În cadrul emisiunii de pe YouTube, „Fiță cu Adiță”, Bănel a făcut ultimele dezvăluiri despre starea sa și



Motivul divorțului lui Bănel Nicoliță

De asemenea, în cadrul declarației sale, Nicoliță a mai subliniat și motivul divorțului său.

„Divorțul l-am făcut din cauza mea. Mi-am dorit foarte mult să fac ceva la Făurei, am venit aici. Fosta soție nu a fost de acord. Am investit și bani, sentimente, mai multe chestii. Atunci a trebuit să renunț puțin la familie, să stau mai mult aici, la Făurei, să vin la antrenamente. Normal că după un an, doi, a venit și scandalul. «Ai băgat bani acolo, te-ai dus acolo, ne-ai neglijat pe noi».

Asta a fost problema, motivul divorțului. Mi-a spus că dacă plec la Făurei, divorțăm. Eu am zis «OK». Eu sunt mai nebun, iubesc fotbalul, el mi-a dat tot ce am și vreau să dau și eu înapoi cât pot. Îmi asum toate greșelile, sunt vinovat”, a spus acesta, conform gsp.ro