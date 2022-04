Barcelona, învinsă și pe teren, și în tribune. Deși primiseră doar 5.000 de bilete, zeci de mii de fani ai lui Eintracht au luat cu asalt Camp Nou și au dominat fundalul sonor. Joan Laporta: E rușinos (FOTO, VIDEO)

FC Barcelona a fost învinsă de Eintracht Frankfurt pe teren propriu, scor 2-3, și a părăsit Europa League, în probabil cel mai nefast sezon european al formației catalane din ultimele două decenii. Cu toate acestea, clubul „blaugrana” a suferit și o lovitură simbolică joi seară, când Camp Nou a fost luat cu asalt de zeci de mii de suporteri germani, deși aceștia primiseră doar 5.000 de bilete.

În fotbalul european este un fapt deja consacrat că Eintracht Frankfurt e una dintre cele mai iubite echipe ale Germaniei, cu grupurile ultra asigurând o atmosferă incediară la fiecare partidă. „Vulturii” n-au făcut excepție nici joi seară, când echipa lor favorită a jucat pe Camp Nou, cea mai mare arenă a Spaniei.

Fanii germani au făcut o atmosferă incandescentă și în multe momente au lăsat impresia că echipa lor joacă pe teren propriu. Suporterii lui Eintracht au rămas pe stadion și după ultimul fluier, sărbătorind alături de favoriții lor victoria istorică obținută pe Camp Nou.

Președintele lui FC Barcelona, Joan Laporta, s-a arătat indignat de cele întâmplate în tribune, potrivit . Clubul catalan pusese 5.000 de bilete la dispoziția fanilor lui Eintracht, însă la ora meciului erau prezenți pe stadion 30.000 de suporteri ai echipei germane. Situația nu se va mai repeta, a spus conducătorul echipei „blaugrana”.

„Nu am reușit să câștigăm și trebuie să acceptăm. Situații ca asta se întâmplă în fotbal. Suntem triști și supărați, dar trebuie să mergem înainte și să luptăm în La Liga. Cel mai îngrijorător este ce am văzut în tribune. Ceea ce s-a întâmplat a fost o rușine. Nu se poate repeta. Avem o bună parte din informații și avem nevoie de timp să le procesăm și vom lua măsuri. Ce s-a întâmplat este scandalos și rușinos”, a declarat Joan Laporta, pentru Mundo Deportivo.

Presa germană spune că fanii Barcelonei au vândut peste 10.000 de bilete unor suporteri de la Eintracht. Ultrașii germani s-au dat în spectacol și au aprins materiale pirotehnice, încurajând echipa pe tot parcursul partidei și nu numai.

În semn de protest, suporterii Barcelonei au părăsit locurile din peluză după primele 45 de minute, însă aveau să revină la locurile lor după aproape un sfert de oră de joc. Chiar și așa, fundalul sonor a fost asigurat de ultrașii lui Eintracht.

The Camp Nou has been taken over by Eintracht Frankfurt FANS, AROUND 30,000 OF THEM ARE PRESENT IN THE STADIUM WEARING WHITE TO SUPPORT FRANKFURT.. 🤯 Barça Players are Being Whistled & Booed in Their Own Stadium… 😳👀

