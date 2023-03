Barcelona, zguduită de la temelie, după ce a fost acuzată oficial de corupție! Ce riscă echipa catalană

Barcelona a fost denunțată de Parchetul din Spania pentru corupție în formă continuată în cazul „Negreira”. În perioada 2001 – 2018, clubul blaugrana a plătit 7 milioane de euro către Jose Maria Enriquez Negreira, fostul vicepreședinte al Comisiei de Arbitri spanioli.

După 17 ani în care Barcelona a făcut plăți către societatea Dasnil SL, fondată în 1995 de Enriquez Negreira, fost vicepreședinte al Comisiei de Arbitri spanioli, Parchetul din Spania ia măsuri concrete în „cazul Negreira”.

Echipa catalană este acuzată oficial de corupție în afaceri în formă continuată, plățile fiind făcute pe o perioadă îndelungată. „Corupția în afaceri” reprezintă o infracțiune care a intrat în vigoare în Spania în anul 2010, cu ocazia reformei penale din acea vreme, incluzând și fraudele din sport.

Împotriva Barcelonei ca persoană juridică, Parchetul a depus o plângere vizându-i în mod direct pe beneficiarul plăților, Enriquez Negreira, și unul dintre foștii președinți ai clubului catalan, Josep Maria Bartomeu, potrivit .

Plângerea depusă va fi trimisă către unul dintre tribunalele din Barcelona, acolo unde vor fi prezentate toate concluziile la care au ajuns autoritățile în timpul anchetei.

