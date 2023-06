Campioana din tenis care se retrage la 27 de ani! A fost locul 2 WTA în 2022

O tenismenă de top a anunțat că a luat decizia de a își încheia cariera de sportivă profesionistă. Aceasta va pune punct acestui capitol după Wimbledon.

Annet Kontaveit (Estonia), care a fost locul 2 WTA în 2022, a anunțat că renunță la cariera sa după turneul de la Wimbledon.

27-year-old Anett Kontaveit has announced that she is retiring from tennis after Wimbledon due to a chronic back injury.

She reached No. 2 in the world last year. Sad to lose such a talented player from the tour at that age 🥺

