FIFA a anunțat Super Mondialul Cluburilor în 2025. Care este formatul competiției

Prima ediție a Cupei Mondiale a Cluburilor FIFA din 2025 va dura 29 de zile și va începe pe 15 iunie, terminându-se pe 13 iulie. Acest turneu va fi primul de acest gen, FIFA anunțând planuri de extindere la 32 de echipe în decembrie 2022, potrivit .

SUA a fost confirmată ca țară gazdă în iunie, președintele FIFA, Gianni Infantino, afirmând că „cu infrastructura necesară, împreună cu un interes local masiv, Statele Unite sunt gazda ideală pentru a începe acest nou turneu global”.

Cupa Mondială a Cluburilor extinsă, cu formatul și datele anunțate după o ședință a Consiliului FIFA de duminică, va avea loc cu aproape exact un an înainte ca SUA, alături de Canada și Mexic, să cogăzduiască Cupa Mondială masculină din 2026.

Echipele europene vor ocupa 12 din cele 32 de locuri în noua Cupă Mondială a Cluburilor, patru dintre acestea fiind câștigătoare ale Ligii Campionilor UEFA în fiecare dintre cei patru ani înainte de 2025. Chelsea, Real Madrid și Manchester City și-au asigurat deja locurile după ce au câștigat. acea competiție din ultimii ani.

FIFA a anunțat, de asemenea, planurile pentru Cupa Intercontinentală FIFA anuală, în care câștigătorul în exercițiu al Ligii Campionilor UEFA se va confrunta cu unul dintre câștigătorii turneului celeilalte confederații într-o finală după rundele de baraj în care sunt implicați campionii continentali rămași.

Au existat îngrijorări că o Cupă Mondială extinsă a cluburilor cu mai multe echipe și mai multe jocuri va fi în detrimentul bunăstării jucătorilor, în special în Europa, unde faza extinsă a grupelor Ligii Campionilor, care începe sezonul viitor, se adaugă la un calendar deja plin. FIFPPRO, organizația sindicală mondială pentru fotbaliștii profesioniști, a lansat o declarație în urma anunțului FIFA în care spune că noul turneu „demonstrează o lipsă de atenție față de sănătatea mentală și fizică a jucătorilor participanți, precum și o nerespectare a vieții lor personale și de familie”.

Cum va funcționa noul format?

Formatul actual al Cupei Mondiale a Cluburilor implică șapte echipe — câștigătorul fiecărei competiții continentale plus campioana națională a gazdelor — care concurează pentru titlu în fiecare an, cuprinzând două meciuri din primul tur, două din turul al doilea, două semifinale (în cazul în care Intră câștigătorii UEFA Champions League și Copa Libertadores), un play-off pentru locul trei și o finală. Real Madrid a triumfat în Maroc în ediția amânată a Cupei Mondiale a Cluburilor din 2022 la începutul acestui an, Manchester City fiind printre echipele care vor concura în Arabia Saudită săptămâna viitoare pentru a determina campioana din 2023.

Turneul reînnoit va conține opt grupe a câte patru echipe, fiecare echipă jucându-se o singură dată, iar primele două se califică pentru eliminatorii, începând cu o rundă de 16. Aceste meciuri eliminatorii vor fi cu o singură etapă și nu va exista un play-off pentru locul trei.

Noua Cupă Mondială a Cluburilor va avea loc la fiecare patru ani, calendarul meciurilor internaționale fiind modificat din 2025 pentru a vedea o pauză internațională extinsă la sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie, înlocuind două ferestre separate. Anterior s-a desfășurat la sfârșitul anului calendaristic, în timpul sezonului intern tradițional european, dar ediția din 2025 va veni la mijlocul anului, în timpul sezonurilor interne nord-americane și sud-americane.