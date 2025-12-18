B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Cât costă să petreci de Crăciun și Revelion la hotelul lui Gică Hagi. Prețurile sunt uriașe

Cât costă să petreci de Crăciun și Revelion la hotelul lui Gică Hagi. Prețurile sunt uriașe

Traian Avarvarei
18 dec. 2025, 11:55
Cât costă să petreci de Crăciun și Revelion la hotelul lui Gică Hagi. Prețurile sunt uriașe
Gică Hagi. Sursa foto: Hepta - SportPictures / Sorin DANIELCIUC/SPORT PICTURES
Cuprins
  1. Cât costă Crăciunul și Revelionul la hotelul lui Hagi
  2. Ce avere are Gigă Hagi

Iaki, hotelul lui Gică Hagi din stațiunea Mamaia, e aproape plin de sărbători, deși prețurile nu-s deloc pentru toate buzunarele. Hotelul e chiar pe faleza mării, are 122 de camere, iar multe dintre ele au fost renovate anul acesta printr-o investiție de două milioane de euro.

Cât costă Crăciunul și Revelionul la hotelul lui Hagi

Pentru a petrece de Crăciun în hotelul lui Gică Hagi trebuie să plătești 3.019 lei (pentru două persoane). Prețurile pentru Revelion sunt mai mult decât duble.

Pachetul de Revelion cuprinde: 3 nopți cu demipensiune (mic dejun și cină), prânz bufet în data de 31 decembrie, petrecere de Revelion cu band live și foc de artificii, acces la Iaki Spa Heat Experience (piscină interioară, saune, jacuzzi, fitness), dar și terapii Spa incluse (tratament facial pentru femei și masaj cu ulei pentru bărbați). Iar prețul pentru un sejur de trei nopți este de 6.618 lei, pentru două persoane, scrie Antena Sport.

Prețurile sunt considerabil mai mari față de cele de anul trecut.

Ce avere are Gigă Hagi

Averea lui Gică Hagi este evaluată la peste 30 de milioane de euro. Pe lângă clubul Farul Constanţa, Gică Hagi deţine și acest hotel în Mamaia. Numele hotelului, Iaki, provine de la copiii săi, Ianis şi Kira.

Tags:
Citește și...
Bogdan Matei a demisionat de la șefia Agenției Naționale pentru Sport. Motivul invocat
Politică
Bogdan Matei a demisionat de la șefia Agenției Naționale pentru Sport. Motivul invocat
Premieră pentru Paris Saint Germain. Francezii au câștigat Cupa Intercontinentală la fotbal
Sport
Premieră pentru Paris Saint Germain. Francezii au câștigat Cupa Intercontinentală la fotbal
Cosmin Olăroiu a demisionat. Antrenorul român pleacă de la conducerea echipei Emiratelor Arabe
Sport
Cosmin Olăroiu a demisionat. Antrenorul român pleacă de la conducerea echipei Emiratelor Arabe
Cum este Gică Hagi în postura de bunic? Ianis l-a dat de gol: „Credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată”
Sport
Cum este Gică Hagi în postura de bunic? Ianis l-a dat de gol: „Credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată”
Gala The Best FIFA. Echipa ideală din 2025. Ousmane Dembele, cel mai bun jucător al anului
Sport
Gala The Best FIFA. Echipa ideală din 2025. Ousmane Dembele, cel mai bun jucător al anului
Ultimele vești despre Cornel Dinu! Anunțul făcut de un apropiat: „Bătrânețea nu iartă pe nimeni”
Sport
Ultimele vești despre Cornel Dinu! Anunțul făcut de un apropiat: „Bătrânețea nu iartă pe nimeni”
Gigi Becali, supărat pe un fotbalist de la FCSB: „Băi, cine are TikTok nu poate să joace fotbal!”
Sport
Gigi Becali, supărat pe un fotbalist de la FCSB: „Băi, cine are TikTok nu poate să joace fotbal!”
Retragerea Simonei Halep continuă să fie analizată de presa americană: „Fanii își aduc aminte cu nostalgie performanțele ei”
Sport
Retragerea Simonei Halep continuă să fie analizată de presa americană: „Fanii își aduc aminte cu nostalgie performanțele ei”
Legea Novak, contestată la Curtea Constituțională a României. Nicușor Dan nu e de acord cu legea fostului ministru al Sportului
Sport
Legea Novak, contestată la Curtea Constituțională a României. Nicușor Dan nu e de acord cu legea fostului ministru al Sportului
Giovanni Becali anunță că Dan Petrescu și-a revenit miraculos: „S-ar putea să plece în China pe o sumă mare. Mai are și bani de luat de la Cluj”
Sport
Giovanni Becali anunță că Dan Petrescu și-a revenit miraculos: „S-ar putea să plece în China pe o sumă mare. Mai are și bani de luat de la Cluj”
Ultima oră
14:32 - De ce păstrăm pungi de plastic și borcane goale? Iată ce spun psihologii despre acest obicei
14:30 - Vânzările de medicamente anti-mahmureală au explodat în Rusia: E cel mai ridicat nivel de la declanșarea războiului asupra Ucrainei
13:57 - Modernizare blocată la ușa spitalului în Botoșani. De ce nu pot fi folosite paturile nou cumpărate (FOTO, VIDEO)
13:44 - Sărbătorile pot fi periculoase pentru sănătate: Ce probleme medicale apar frecvent în această perioadă și la ce să fim atenți
13:39 - Sezonul de schi din Poiana Brașov, sub semnul întrebării. Lipsa zăpezii amână deschiderea pârtiilor
13:17 - Proces istoric în Franța: Condamnarea primită de „unul dintre cei mai mari criminali”. Cum a otrăvit peste 30 de oameni (VIDEO)
13:12 - Viața la minus 45 de grade. Cum supraviețuiesc oamenii în cel mai rece oraș locuit de pe Pământ
12:58 - Fenomen spectaculos pe o insulă din Iran! Apa a devenit roșie după mai multe ploi abundente
12:53 - Războiul din coaliție între USR și PSD continuă. Dominic Fritz, replică ironică pentru Sorin Grindeanu
12:40 - Intervenție de amploare în Sectorul 3, după ce o femeie s-a baricadat în locuință. Misiunea a implicat și o echipă de alpiniști salatori (VIDEO)