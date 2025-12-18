Iaki, hotelul lui Gică Hagi din stațiunea Mamaia, e aproape plin de sărbători, deși prețurile nu-s deloc pentru toate buzunarele. Hotelul e chiar pe faleza mării, are 122 de camere, iar multe dintre ele au fost renovate anul acesta printr-o investiție de două milioane de euro.

Cât costă Crăciunul și Revelionul la hotelul lui Hagi

Pentru a petrece de Crăciun în hotelul lui Gică Hagi trebuie să plătești 3.019 lei (pentru două persoane). Prețurile pentru Revelion sunt mai mult decât duble.

Pachetul de Revelion cuprinde: 3 nopți cu demipensiune (mic dejun și cină), prânz bufet în data de 31 decembrie, petrecere de Revelion cu band live și foc de artificii, acces la Iaki Spa Heat Experience (piscină interioară, saune, jacuzzi, fitness), dar și terapii Spa incluse (tratament facial pentru femei și masaj cu ulei pentru bărbați). Iar prețul pentru un sejur de trei nopți este de 6.618 lei, pentru două persoane, scrie

Prețurile sunt considerabil mai mari față de

Ce avere are Gigă Hagi

Averea lui Gică Hagi este evaluată la peste 30 de milioane de euro. Pe lângă clubul Farul Constanţa, Gică Hagi deţine și acest hotel în Mamaia. Numele hotelului, Iaki, provine de la copiii săi, Ianis şi Kira.