Câți lei a schimbat Gigi Becali ca să piardă un milion de euro din diferențele de curs. Patronul FCSB s-a temut de prăbușirea leului

„D-l Becali a declarat pentru Fanatik că, de frica lui Simion, a schimbat săptămâna trecută toți leii în euro. Problema e că leul s-a apreciat luni și D-l Becali spune că a «pierdut» 1 milion de euro din cauza diferenței de curs valutar. Eram curios cât de mare trebuie să fi fost suma schimbată ca să ajungi la o astfel de pierdere. Și cum nu sunt olimpic la Olimpiada Internațională de Matematică, m-am folosit de ChatGPT ca să fac calculul. Rezultatul îl găsiți mai jos”, a arătat Florin Gardoș.

Conform postării fotbalistului, pentru a pierde un milion de euro, Gigi Becali ar fi trebuit să schimbe 378.780.000 lei, adică aproximativ 74,3 milioane de euro, la cursul de schimb din 12 mai.

Declarațiile lui Gigi Becali

GIgi Becali a povestit că a pierdut un milion de euro după ce și-a schimbat în euro, toată suma pe care o avea la dispoziție, în lei. Omul de afaceri a spus că s-a temut că o eventuală victorie a lui George Simion în turul doi va arunca în aer cursul de schimb și că leul s-ar putea prăbuși.

Calculul s-a dovedit eronat. George Simion a pierdut alegerile, iar cursul de schimb leu/ euro a rămas stabil. Drept care, a relatat Gigi Becali, pierderile sale s-au ridicat la peste un milion de euro.

„Am pierdut peste un milion de euro că am schimbat toți leii în euro că îmi era frică că iese el (George Simion – n. red.). Pe cuvântul meu de onoare. Toți leii i-am schimbat și am pierdut 1 milion de euro. Nu contează ce am schimbat sau nu. Gata, nu spun ce, am pierdut un milion de euro”, a declarat Becali, citat de .

De menționat că, după anunțarea rezultelor din primul tur al alegerilor prezidențiale, între 4 și 18 mai 2025, cursul euro a variat între un maxim de 5,1222 lei și un minim de 4,9773 lei. Pe 17 mai, înainte de turul doi, un euro valora 5,1033 lei. După victoria lui Nicușor Dan, pe 19 mai, euro era cotat la 5,0315 lei, potrivit datelor BNR.