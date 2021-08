Ce a făcut Simona Halep în primul tur, la Cincinnati

Simona Halep (13 WTA) s-a duelat în prima rundă a turneului de la Cincinnati cu Magda Linette (44 WTA). Românca a reușit victoria în fața polonezei, în cadrul competiției cu 1000 de puncte WTA puse în joc.

Fostul lider mondial a câștigat primul set, iar în al doilea, a avut mari emoții. Linette s-a impus cu 6-3. La 4-1 pentru Linette, Halep a cerut intervenția fizioterapeutului, iar apoi, partida a fost întreruptă din cauza ploii. În decisiv, eleva lui Darren Cahill s-a impus cu 6-1. Astfel, meciul a fost decis în favoarea româncei, care merge în turul secund.

Simona Halep, cu gândul la finalele pierdute la Cincinatti

La finalul partidei, Simona Halep și-a exprimat bucuria pentru victoria obținută, după luni de zile în care a stat departe de teren și a pierdut Olimpiada, respectiv două turnee de Grand Slam, Roland Garros și Wimbledon.

„A fost un meci dificil, mai ales după această pauză. Și ea a jucat bine, un tenis puternic, a fost greu să returnez mingea, am continuat să lupt și mă bucur că am putut câștiga primul meu meci după revenire.

Sunt foarte tristă că nu am putut câștiga un titlu aici, am pierdut 3 finale, e unul dintre cele mai bune locuri pentru a juca. Mereu dau totul aici și am simțit dragostea publicului. Vreau să mulțumesc tuturor pentru prezență. Mă bucur să vă avem înapoi, tenisul e mult mai frumos cu voi în tribună”, a declarat Halep, după meci.

În turul secund, Halep va juca împotriva câștigătoarei din duelul Jessica Pegula – Camila Giorgi.