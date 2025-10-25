Dan Alexa a vorbit, la , despre momentul în care Anamaria Prodan l-a lovit. Antrenorul a mărturisit că acesta a fost cel mai ridicol moment din viața lui. Gabi Tamaș a avut o reacție neașteptată.

Ce a spus Dan Alexa despre palma primită de la Anamaria Prodan

În timp ce admira frumusețea insulei pe care se afla, Gabi Tamaș a remarcat: „Am văzut ceva extraordinar! Vedeam insula exact cum ne-am imaginat… Un fel de Disneyland. Chiar un fel de Disneyland pe o insulă! Ceva extraordinar…”

Dan Alexa a afirmat apoi, gândindu-se la următoarea provocare de pe traseu: „Eu vreau să zic altceva… E foarte important, păpușică, să găsim elfi. Știi ce ar fi mai ridicol decât pumnul lu Prodanca? Să mă îmbrace ăștia în elf. Să mor, dacă mă îmbracă în elf și să zburăm puțin?”.

Gabi Tamaș: „Ce bou ești!”

„Eu am avut niște momente în care am sfidat ridicolul. Unul dintre ele . Al doilea moment… Au fost mai multe, dar astea sunt reprezentative, de neuitat. Ce bate … să ne vedem în elfi!”, a repetat Dan Alexa.

Ce a spus Anamaria Pordan despre incidentul cu Dan Alexa

În trecut, și Anamaria Prodan la acest incident. Impresara a recunoscut că a greșit și a precizat că a rămas în relații bune cu antrenorul.

„Toată lumea mă întreabă: «Tu mai vorbești cu Alexa?». Da, mă, da! Da, mă, da! Deci vorbesc cu Alexa și voi vorbi cu Alexa toată viața și voi lucra cu Alexa toată viața. De ce? Dar de ce? Pentru că e foarte bun! Din respect pentru tot ceea ce am făcut împreună. Faptul că eu mi-am cerut scuze… Da, mă, femeia nu are voie să ridice mâna. Niciodată! Că ridică la bărbat… nici la femeie. Bătaie… Ce e aia bătaie? Bătaia e pentru ringul de box. Pentru altceva e bătaia, nu pentru oameni inteligenți”, a spus Anamaria Prodan, în podcastul „Fiță cu Adiță”.