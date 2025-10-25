B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Dan Alexa, dezvăluiri despre momentul în care Anamaria Prodan l-a lovit: „Am sfidat ridicolul!”

Dan Alexa, dezvăluiri despre momentul în care Anamaria Prodan l-a lovit: „Am sfidat ridicolul!”

Traian Avarvarei
25 oct. 2025, 17:39
Dan Alexa, dezvăluiri despre momentul în care Anamaria Prodan l-a lovit: „Am sfidat ridicolul!”
Dan Alexa a vorbit, la Asia Express 2025, despre momentul în care Anamaria Prodan l-a lovit. Sursa foto: Captură video - Asia Express / YouTube
Cuprins
  1. Ce a spus Dan Alexa despre palma primită de la Anamaria Prodan
  2. Ce a spus Anamaria Pordan despre incidentul cu Dan Alexa

Dan Alexa a vorbit, la Asia Express 2025, despre momentul în care Anamaria Prodan l-a lovit. Antrenorul a mărturisit că acesta a fost cel mai ridicol moment din viața lui. Gabi Tamaș a avut o reacție neașteptată.

Ce a spus Dan Alexa despre palma primită de la Anamaria Prodan

În timp ce admira frumusețea insulei pe care se afla, Gabi Tamaș a remarcat: „Am văzut ceva extraordinar! Vedeam insula exact cum ne-am imaginat… Un fel de Disneyland. Chiar un fel de Disneyland pe o insulă! Ceva extraordinar…”

Dan Alexa a afirmat apoi, gândindu-se la următoarea provocare de pe traseu: „Eu vreau să zic altceva… E foarte important, păpușică, să găsim elfi. Știi ce ar fi mai ridicol decât pumnul lu Prodanca? Să mă îmbrace ăștia în elf. Să mor, dacă mă îmbracă în elf și să zburăm puțin?”.

Gabi Tamaș: „Ce bou ești!”

„Eu am avut niște momente în care am sfidat ridicolul. Unul dintre ele e pumnul Anamariei Prodan. Al doilea moment… Au fost mai multe, dar astea sunt reprezentative, de neuitat. Ce bate momentul ăla… să ne vedem în elfi!”, a repetat Dan Alexa.

Ce a spus Anamaria Pordan despre incidentul cu Dan Alexa

În trecut, și Anamaria Prodan a făcut referire la acest incident. Impresara a recunoscut că a greșit și a precizat că a rămas în relații bune cu antrenorul.

„Toată lumea mă întreabă: «Tu mai vorbești cu Alexa?». Da, mă, da! Da, mă, da! Deci vorbesc cu Alexa și voi vorbi cu Alexa toată viața și voi lucra cu Alexa toată viața. De ce? Dar de ce? Pentru că e foarte bun! Din respect pentru tot ceea ce am făcut împreună. Faptul că eu mi-am cerut scuze… Da, mă, femeia nu are voie să ridice mâna. Niciodată! Că ridică la bărbat… nici la femeie. Bătaie… Ce e aia bătaie? Bătaia e pentru ringul de box. Pentru altceva e bătaia, nu pentru oameni inteligenți”, a spus Anamaria Prodan, în podcastul „Fiță cu Adiță”.

Tags:
Citește și...
Lovitură pentru Simona Halep. Ar fi pierdut milioane de euro în doar câteva luni. Ce s-a întâmplat
Sport
Lovitură pentru Simona Halep. Ar fi pierdut milioane de euro în doar câteva luni. Ce s-a întâmplat
Real Madrid – Barcelona se joacă duminică. Cine se va impune în El Clasico din 26 octombrie?
Sport
Real Madrid – Barcelona se joacă duminică. Cine se va impune în El Clasico din 26 octombrie?
Gigi Becali a găsit țapul ispășitor, după eșecul cu Bologna: „Te crezi șeful la echipa asta? Să vedem ce jupân o să fie pe bancă!”
Sport
Gigi Becali a găsit țapul ispășitor, după eșecul cu Bologna: „Te crezi șeful la echipa asta? Să vedem ce jupân o să fie pe bancă!”
Fotbal Europa League. FCSB a fost învinsă de Bologna (2-1)
Sport
Fotbal Europa League. FCSB a fost învinsă de Bologna (2-1)
Hagi pleacă din România. Care este destinația aleasă de Regele fotbalului românesc
Sport
Hagi pleacă din România. Care este destinația aleasă de Regele fotbalului românesc
Gigi Becali dă bani străinilor, dar are un caz umanitar în propria familie. Dezastrul financiar în care e verișoara lui
Sport
Gigi Becali dă bani străinilor, dar are un caz umanitar în propria familie. Dezastrul financiar în care e verișoara lui
Decizie de ultimă oră la CFR Cluj. Andrea Mandorlini a fost demis. Dan Petrescu ar putea reveni în Gruia
Sport
Decizie de ultimă oră la CFR Cluj. Andrea Mandorlini a fost demis. Dan Petrescu ar putea reveni în Gruia
Fotbal, Liga Campionilor. FC Barcelona a făcut spectacol cu Olympiakos Pireu (6-1)
Sport
Fotbal, Liga Campionilor. FC Barcelona a făcut spectacol cu Olympiakos Pireu (6-1)
Betano susține Comitetul Național Paralimpic și performanța sportivilor paralimpici
Sport
Betano susține Comitetul Național Paralimpic și performanța sportivilor paralimpici
„Ori sunt Becali, ori sunt papagal!”. Gigi Becali anunță „revoluție” la echipă, după ultima umilință: „Mi-e rușine de copiii ăia de 17-18 ani. ‘FCSB, FCSB, FCSB!’. Și pe FCSB îi bate Metaloglobus”
Sport
„Ori sunt Becali, ori sunt papagal!”. Gigi Becali anunță „revoluție” la echipă, după ultima umilință: „Mi-e rușine de copiii ăia de 17-18 ani. ‘FCSB, FCSB, FCSB!’. Și pe FCSB îi bate Metaloglobus”
Ultima oră
18:24 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 26 octombrie – 1 noiembrie: Test major pentru Fecioare, situații atipice pentru Scorpioni (VIDEO)
16:58 - Cum a anunțat Firea că nu va candida la Primăria Capitalei? Cu un atac la Ciolacu! „Cine mi-a săpat groapa a căzut în ea”
16:28 - Ilie Bolojan a fost huiduit în timpul unui eveniment de Ziua Armatei. Cum a reacționat premierul (VIDEO)
15:54 - Pakistanul reia zborurile către Europa. Iată de ce au fost anulate, în urmă cu cinci ani
15:18 - Marcel Ciolacu spune că actuala problemă a Guvernului este „deficitul de empatie”
14:39 - Un bărbat a murit după ce s-a aruncat de la etajul 3 al unui bloc. Avea gâtul tăiat
14:06 - Ministrul Sănătății: „Renunțați la verighetă sau plecați din ATI!”/ „Poate omorî un om”. Ce spune despre unghiile false și bijuterii
13:17 - Ionuț Moșteanu: „Ministerul Apărării Naționale continuă și în acest an cel mai amplu program de modernizare din istoria armatei”
12:51 - Nicușor Dan, de Ziua Armatei Române: „O instituție fără de care suveranitatea independența, unitatea națională, integritatea nu ar fi protejate corespunzător”
12:24 - „Nababul de la ICR”. Cum a reușit Liviu Jicman să cheltuiască sute de mii de euro pe deplasări inutile