Producatorii de jocuri de noroc online introduc noi functii inovatoare pentru a imbunatati experienta de joc si pentru a atrage cat mai multi jucatori.

Printre cele mai populare inovatii introduse in ultimii ani de zile este mecanica de joc „Cluster Pays”, care reprezinta o alternativa la liniile de plata traditionale.

Aceasta functie permite jucatorilor sa obtina castiguri prin gruparea simbolurilor de joc in clustere, in loc de alinerea lor pe linii de plata fixe.

Daca vrei si tu sa incerci jocuri care au aceasta mecanica, acceseaza platforma online , care iti pune la dispozitie o varietate mare de jocuri cu „Cluster Pays”, fara a fi nevoit sa depui bani din propriul buzunar. O poti face complet gratuit, accesand functia demo a jocului.

Tot pe Pacanele Free gasesti si o lista cu toti operatorii de jocuri de noroc online din Romania care ofera coduri bonus casino si bonusuri fara depunere la inregistrare. Cu un bonus fara depunere, poti juca jocuri cu „Cluster Pays” fara ca tu sa faci o depunere initiala.

Ce este Cluster Pays?

Mecanica de joc „Cluster Pays” a fost introdusa de NetEnt, unul dintre cei mai respectati producatori de jocuri de noroc online. Asa cum spuneam si in introducere, mecanica „Cluster” ofera castiguri in momentul in care un grup de simboluri identice se conecteaza pe role, comparativ cu liniile de plata traditionale care iti ofera un castig pe linii de plata fixe.

De cele mai multe ori, in jocurile cu „Cluster Pays”, trebuie sa ai cel putin 5 simboluri identice pentru a genera un castig, iar simbolurile trebuie sa fie conectate vertical sau orizontal. Aceasta mecanica de joc ofera o experienta mai dinamica, in care fiecare rotire poate avea rezultate variate.

Cum functioneaza?

Mai sus iti spuneam de faptul ca jocurile cu „Cluster Pays” nu au linii de plata traditionale. La aceste jocuri, rolele sunt structurate diferit, iar in loc de liniile si rolele standard, jocurile cu Cluster Pays utilizeaza mai multe randuri si coloane de tipul 5X5, 6X6 sau chiar mai mari.

In momentul in care apesi pe butonul de rotire, toate simbolurile cad pe grila, iar in momentul in care formeaza un cluster (simboluri identice conectate intre ele), acestea genereaza un castig.

Cele mai multe jocuri cu „Cluster Pays” au si functia „Avalanche”. Acest lucru inseamna ca odata generat un castig, simbolurile care l-au generat dispar, iar in locul lor cad altele noi, care pot de asemenea sa ofere un castig daca genereaza un nou cluster. Astfel, ai mai multe sanse de a obtine castiguri multiple intr-o singura rotire.

Asadar, in jocurile cu Cluster Pays simbolurile sunt grupate si nu aliniate ca la liniile de plata fixe, iar clusterul este format din cel putin 5 simboluri identice si conectate. De cele mai multe ori, jocurile cu aceasta mecanica ofera si multiplicatori sau alte functii speciale pentru a imbunatati experienta de joc.

Avantajele Cluster Pays

Avantajele Cluster Pays sunt urmatoarele, dar nu se limiteaza la:

Ai mai multe sanse de castig – asa cum spuneam si mai sus, in locul liniilor de plata traditionale, ai sansa de a obtine castiguri prin gruparea simbolurilor oriunde s-ar afla pe panoul de joc Functia Avalanche – functia speciala Avalanche este deseori combinata cu Cluster Pays, ceea ce iti ofera sansa de a obtine mai multe intr-o singura rotire. Functii suplimentare – pe langa functia Avalanche, mai poti avea parte si de simboluri scatter, wild sau multiplicatori progresivi pentru a-ti creste sansele de castig si pentru a obtine castiguri mai mari Poti castiga mai multi bani – datorita mecanicii care face ca simbolurile castigatoare sa fie inlocuite cu altele, poti obtine castiguri consecutive

Jocuri populare cu Cluster Pays

In cazul in care vrei sa incerci jocuri cu Cluster Pays, iata unele dintre cele mai populare: