Ce gest vulgar a făcut Cristiano Ronaldo în drum spre vestiare, după Al Hilal – Al Nassr, scor 2-0: „A avut o ieșire nebunească”

Al Hilal și Al Nassr s-au înfruntat joi seara, 8 februarie, într-un meci amical disputat la Riad, în cadrul turneului amical Season Cup, la care a mai participat Inter Miami. După ce Nassr a pierdut în fața Al Hilal, și a comis-o din nou, după ce a făcut un gest vulgar.

Cristiano Ronaldo nu a reușit să modifice scorul de pe tabelă, având una dintre cele mai slabe prestații de când este la Al Nassr. Recent, sportivul portughez a împlinit 39 de ani.

Pe parcursul întregului meci, publicul l-a întâmpinat pe cu scandarea rivalului său, Lionel Messi.

În urma momentelor tensionate din timpul meciului, Ronaldo , care a lăsat cu gura căscată pe toată lumea. În timp ce mergea către vestiare, un spectator i-a aruncat un fular al lui Al Hilal. Când l-a văzut, sportivul s-a aplecat, l-a ridicat, iar apoi a părut că l-a frecat în zona intimă și l-a aruncat înapoi spre tribună, scrie .

Unul dintre ziarele de prestigiu din Argentina, Clarin, a punctat că sportivul „A avut o ieșire nebunească”.

De asemenea, tot în timpul meciului, Cristiano Ronaldo s-a îndreptat către spectatorii care scandau „Messi, Messi” și le-a spus „Eu sunt aici, nu Messi!”.

