Ce i-a transmis Victor Pițurcă lui Victor Becali după ce a fost reținut de către DNA: „Nu e un violator sau un tâlhar să-l duci în cătușe”

Victor Pițurcă, fostul selecționer al României a fost reținut de DNA pentru interogare în legătură cu un dosar de achiziție de măști de protecție în perioada pandemiei COVID-19.

Pițurcă s-a confesat lui Becali

Victor Becali a declarat că acesta i-a transmis că nu are nicio legătură cu această afacere și că nu firma fiului său, Alex Pițurcă, a fost cea care a vândut măștile.

„Am trecut prin ceva mai complicat decât Pițurcă. Sigur, la noi încă a rămas justiția asta televizată. Tot timpul trebuie să… A fost o perioadă în care treceai pe Știrbei Vodă și nu vedeai presă.

Acum, din nou, deodată apare. Pe un om îl chemi, nu vine, îl aduci cu mandat, dar dacă vine, de ce îl ții o noapte în arest? Putea să-i dea foarte bine control judiciar, stătea omul acasă, nu avea nicio problemă.

Am vorbit și eu cu Pițurcă la telefon. Am văzut și din declarațiile lui, ce prejudiciu? Cum să fie un prejudiciu de două milioane de euro? Ce să-mi spună? Că nu are nicio treabă, că nu este implicat, măștile nu le-a vândut firma lui Alex.

Nu trebuia circul ăsta televizat. În ultimii ani de zile, nu am mai văzut. A fost o perioadă așa. Dacă au fost afaceri necurate, fiecare trebuie să plătească pentru ce face.

Dacă e o infracțiune, e una economică, nu e violență. Să-l plimbi pe om în cătușe… Totuși, a fost un mare fotbalist, a fost antrenorul echipei naționale. Nu e un violator sau un tâlhar să-l duci în cătușe. El nici măcar nu era arestat, s-a dus ca suspect. Nu e vina oamenilor care pun cătușele, e procedura, procedura nu e normală”, a precizat Victor Becali, citat de