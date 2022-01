Ce îl așteaptă pe Novak Djokovic după ce viza i-a fost anulată în Australia. În câte zile ar urma să fie deportat

Viza lui Djokovici a fost anulată de ministrul australian al Imigrației. Astfel, sportivul sârb ar urma să fie expulzat din țară, iar decizia se pare că este greu de atacat în instanță, până la startul Australian Open, competiție ce urmează să înceapă de luni, 17 ianuarie.

„Mi-am exercitat astăzi puterea conform secţiunii 133C(3) din Legea Migraţiei pentru a anula viza deţinută de domnul Novak Djokovici pe motive de sănătate şi ordine, în baza faptului că era în interesul public să procedez astfel.

Decizia a venit după ordinele oferite de Curtea Federală pe 10 ianuarie, când precedenta anulare a vizei lui Djokovic fusese întoarsă pe motive de echitate procedurală.

În luarea acestei decizii, am avut în considerare informații care mi-au fost furnizate de Departamentul Afacerilor Interne, Forțele de Frontieră și din partea domnului Djokovic.

Guvenul Morrison este ferm angajat să protejeze granițele Australiei, în special în legătură cu pandemia de COVID-19”, a anunțat ministrul prin intermediul unui comunicat.

BREAKING:

Alex Hawke, the Australian Minister for Immigration, has cancelled Novak Djokovic’s Australian visa „on the basis that it was in the public interest to do so.”

This is effectively a re-deportation order for the unvaccinated nine-time #AusOpen champion. pic.twitter.com/2P611AbUiw

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 14, 2022