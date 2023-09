Ce urmează pentru Sorana Cîrstea și cum explică eliminarea prematură de la Roland Garros

Sorana Cîrstea a fost eliminată de la Roland Garros 2023, după o cu Jasmine Paolini, și a vorbit despre problemele care au lăsat-o „fără energie”, dar și despre planurile sale pentru perioada următoare, transmite .

Ce a spus despre eliminarea de la Roland Garros

Românca, care în timpul partidei a avut nevoie și de intervenția fizioterapeutului, spune că s-a confruntat cu „niște probleme la stomac”.

„Am avut niște probleme la stomac și din păcate m-au lăsat fără energie, abia am putut să stau în picioare. Am încercat cât am putut, însă a fost ghinion pentru că până ieri am fost ok, iar astăzi m-am trezit și nu eram prea grozav, însă am zis că pot să duc, am încercat, dar nivelul de energie a fost extrem, extrem de jos. Au fost niște probleme destul de mari la stomac, însă, na, sunt ale vieții, ce să facem.

Simțind că n-am energia necesară am încercat să țin cât mai scurte schimburile, să nu-mi iau pauza foarte mare între puncte ca să meargă totul mult mai repede. Jocul meu e însă un pic altul, iar atunci a trebuie să joc mai grăbit pentru că nu aveam energie suficientă. Chiar și așa, am avut acea minge de set la 5-4 în primul set și dacă luam acolo era altă situație. E păcat pentru că până joi aș fi putut să mă refac, însă asta e viața”, a declarat Sorana Cîrstea.

Sorana Cîrstea: Voi reveni pe iarbă – Birmingham, Eastbourne și Wimbledon

Ea a confirmat că intenționează să participe la evenimentele centrale ale sezonului de iarbă.