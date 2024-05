Cine era Gabi Țabără, alpinistul român care a murit pe Everest. Recunoștea că sunt „riscuri” și că „există o probabilitate” să nu se mai întoarcă

Gabi Țabără, alpinistul român care , avea 48 de ani și iubea alpinismul. Expediția fusese pregătită din timp, iar pentru el era a doua urcare pe un munte mai mare de 8.000 de metri, relatează

Gabi Țabără era pasionat de alpinism

În urmă cu aproape trei ani, Gabi Țabără ajungea pe vârful Manaslu, tot în masivul Himalaya.

A fost prima sa urcare pe un munte de peste 8.000 de metri, iar alpinistul a vorbit despre această realizare și despre pasiunea lui pentru acest sport extrem într-un interviu video pentru .

Gabi Țabără lucra în domeniul bancar de peste două decenii, dar o dată pe an pleca în câte o expediție de amploare.

„De mic am început să urc pe munte. Primele amintiri le am de la 10 ani, când urcam pe Jepii Mici cu părinţii mei”, declara alpinistul în urmă cu doi ani, când tocmai revenise din Himalaya.

„Mi-am pus întrebarea dacă pot să fac mai mult. Totul a plecat de la un pariu cu mine, să joc în altă ligă. Cumva am vrut să trec din liga naţională în cupele europene”, a adăugat Gabi Țabără.

Recunoștea că „există riscuri”

Țabără recunoștea că există riscuri, dar considera că „toată pasiunea e să îți depășești limitele și slăbiciunile”.

„Riscuri există. Eu chiar glumeam cu colegii, când am plecat, că există o probabilitate să nu mă întorc (…). Vârful e ca un bonus, din toată expediţia. Toată pasiunea e să îţi depăşeşti limitele şi slăbiciunile (…). Am trecut şi pe lângă cazuri fatale. Am văzut pe viu un alpinist decedat, am trecut la jumătate de metru de el. Era adus de şerpaşi. A fost o combinaţie nefericită de infarct şi edem cerebral, când se umflă creierul din cauza presiunii foarte scăzute. E prima dată când am văzut un caz fatal, dar trebuie să ai o pregătire mentală bună, să treci peste”, mai declara Gabi Țabără.