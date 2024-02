Cine este soția lui Cristi Tănase, femeia care nu i-ar fi deschis ușa când a fost filmat sângerând și fără un dinte (FOTO)

Cristi Tănase, fost fotbalist al lui FCSB, a fost protagonistul unor imagini ce s-au viralizat rapid în mediul online, după ce a fost filmat într-o stare de nerecunoscut, s , în fața apartamentului său.

Cristi Tănase, filmat la ușa apartamentului, sângerând și fără un dinte

Tănase a declarat pentru că soția nu i-ar fi răspuns la ușă, motiv pentru care s-a așezat în fața ușii și a așteptat să îi deschidă.

„Ce să se întâmple? Nimic! Am ajuns acasă, , ăsta e adevărul, care e problema? Am sunat-o pe soție, nu mi-a răspuns, așa că m-am pus jos, până să-mi deschidă ea ușa. Am omorât pe cineva? Ce-am făcut? Am avut niște dinți ce trebuiau puși ca lumea, unul n-a fost bine prins, de aceea am rămas fără el. Zici că am cancer, Doamne ferește! Nu s-a întâmplat să se facă gaură în cer.

Atât a fost, am fost la un șprit, m-am îmbătat, se mai întâmplă asta bărbaților, soția știa că o să ajung târziu, că o sunasem… Acum, parcă zici că trebuie să mă scuz în fața tuturor, să mor eu!”, a declarat fostul jucător de la FCSB.

Cine este soția lui Cristi Tănase

Cristi Tănase și Adina Maria sunt căsătoriți din toamna anului trecut, iar în curând vor deveni părinți. Soția lui este însărcinată în ultimul trimestru și urmează să aducă pe lume o fetiță.

Adina Maria este make-up artist, frecventează sala de fitness și este urmărită de peste 30.000 de persoane pe Instagram.