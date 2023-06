Cine va fi noul antrenor al naționalei de tineret. Săndoi pleacă după dezastrul de la EURO

În primele două partide de la Campionatul European de tineret, naționala României U21 a pierdut și a fost eliminate din competiție. Rezultatele nesatisfăcătoare au stat la baza deciziei șefilor FRF de a-l Emil Săndoi după EURO 2023 și deja au găsit un înlocuitor.

Meci împotriva Croației

Tricolorii au pierdut prima înfruntare din Grupa B, împotriva Spaniei, scor 0-3. După acest eșesc lamentabil, elevii lui Săndoi au tresărit de orgoliu în fața Ucrainei. Din păcăte, tricolorii au jucat foarte slab și au fost învinși cu scorul 1-0. Astfel, după două partide, echipa noastră nu are niciun punct și este eliminată din competiție, conform Cancan.

După finalul partidei cu Ucraina, fanii de la tribune scandau „Demisia! Demisia”. Tricolorii vor juca marți, în Ghencea, împotriva Croației, iar acesta este posibil să fie ultimul meci al României din acest campionat. Mai mult, partida, probabil, că va fi ultima și pentru Emil Săndoi.

Cine va venit în locul lui Emil Săndoi

El a venit la conducerea naționalei U21 în urmă cu un an și i-a luat locul lui Florin Bratu. Selecționerul a ratat deja obiectivele propuse, ci anume, calificarea în semifinalele EURO 2023 și la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris. În plus, contractual său expiră după EURO 2023, iar conducerea FRF nu vrea să îi prelungească angajamentul. Un potențial antrenor al echipei este Daniel Pancu. El face parte din staff-ul lui Săndoi la EURO 2023, dar nu poate sta pe bancă, pentru că UEFA permite prezența a doar doi asistenți, iar cei aleși sunt Răzvan Rotaru și Vali Năstase.

La finalul partidei cu Ucraina, Emil Săndoi a părut resemnat referitor la viitorul său pe banca naționalei U21. Selecționerul a evidențiat că o posibilă demitere nu ar fi o problemă pentru el.

„Pentru mine n-ar fi niciodată o problemă asta. Dacă aşa s-a strigat, nu ştiu, pentru că eu chiar eram concentrat la joc în momentele acelea. În fotbal trebuie să mai ai şi şansă câteodată. Îmi doresc din suflet să am noroc în viaţă, dacă nu am în fotbal.”, a declarat Emil Săndoi.