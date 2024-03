Circuitul WTA, resetat de revenirea Simonei Halep? Ce spun americanii despre sportiva noastră: „Va reveni pe teren pentru a câștiga”

Simona Halep se află în prezent la Miami, unde va reveni pe teren într-un meci oficial, după ce . Sportiva noastră nu are niciun punct și nicio poziție în ierarhia mondială, de aceea este un moment în care circuitul WTA ar putea să fie modificat.

În , Simona Halep o va întâlni pe Paula Badosa, fost număr 2 mondial. În prezent, Badosa traversează un moment destul de dificil al carierei.

Simona Halep & Badosa will face each other in the 1st round of Miami.

The winner faces Sabalenka.

Nowhere to hide in this draw. Wow.

