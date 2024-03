Rolul jucat de Darren Cahill în wildcard-ul primit de Simona Halep la Miami

Directorul Miami Open a vorbit despre și a dezvăluit că păstrase invitația special pentru eventulitatea unui verdict pozitiv din partea TAS.

Directorul Miami Open a discutat cu Darren Cahill

James Blake a dezvăluit că discutat cu Darren Cahill, fostul antrenor al româncei, pentru a se asigura că Simona Halep este la un nivel optim .

„Nu vrei să aduci în turneu pe cineva care nu s-a antrenat. Ar fi fost în detrimentul ei. Nu vrem să asistăm la un masacru pe teren (…). Am ajuns cu toții la concluzia că este pregătită pentru revenire”, a declarat directorul Miami Open în podcastul lui Andy Roddick, potrivit .

James Blake păstrase un wildcard special pentru Simona Halep

Directorul turneului WTA 1000 din Florida a dezvăluit că păstrase o invitație special pentru scenariul în care Simona Halep va avea câștig de cauză la TAS, ceea ce s-a și întâmplat în cele din urmă.

„Eu sunt de vină pentru asta (…). Am avut senzaţia că trebuie să fim pregătiţi în cazul în care Simona Halep va primi în timp util un verdict favorabil din partea TAS. Am discutat mult despre cine trebuie să primească wildcarduri şi eu am fost cel care a decis să salvăm unul pentru orice eventualitate. Au mers toţi pe mâna mea şi acum o avem pe Simona prezentă la Miami”, a mai spus directorul Miami Open, James Blake, potrivit .