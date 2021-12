Clubul de fotbal din Miercurea Ciuc pune condiții pentru a folosi limba română. Ce a declarat președintele lui Csikszereda

Echipa de fotbal din Miercurea Ciuc, care activează în Liga 2 a României, va avea site în limba română „în momentul în care presa și televiziunile de specialitate române vor avea emisiuni și în limba maghiară”, a declarat președintele clubului Csikszereda, Zoltan Szondy, într-o conferință de presă la care a participat și primarul orașului, Attila Korodi, transmite GSP.ro.

Totul a început de la o știre publicată de Informația Harghitei cu privire la explicațiile pe care le oferă președinții cluburilor de fotbal și hochei din Miercurea Ciuc pentru că nu vor să site-uri și pagini de socializare și în limba română.

Întrebat într-o conferință de presă despre această situație, președintele clubului de fotbal a oferit un răspuns uluitor.

„Am primit de mai multe ori această întrebare şi mă bucur să pot răspunde în faţa presei. În momentul în care presa de specialitate română și televiziunile de specialitate române vor avea emisiuni și în limba maghiară, din acel moment o să avem și noi un site în limba română”, a declarat Zoltan Szondy.

Întrebat de GSP dacă i se pare normal că un club din România nu comunică și în limba română, Zoltan Szondy a răspuns: „Da, mi se pare normal! Dacă vreți să faceți circ din acest subiect, îl puteți face, dar e unul artificial. Știți câte echipe de Liga 2, ca să nu mai zic de Liga 3, nici măcar n-au site? Multe. Deci, unde e problema?”.

În dialogul cu reporterul GSP, președintele clubului de fotbal din Miercurea Ciuc a spus despre sine însuși că nu este „neam prost”, motiv pentru care discută cu el în limba română.

În schimb, șeful echipei de hochei a invocat aspecte financiare.

„Noi am încercat să facem, dar am reuşit şi n-am reuşit, pentru că majoritatea suporterilor sunt de limba maternă. Bineînţeles, eu aparţin de Ministerul Tineretului şi Sportului şi din cauza asta ar trebui să am. Acum funcţionează un site, unde, câteodată, mai lucrăm şi pe româneşte, dar în primul rând n-am angajat, n-am buget şi din cauza asta am problemele pe care le am. Încercăm să fie bilingvă chiar şi pe engleză, dar la mine e în primul rând chestie de buget”, a spus Hodos Laszlo.