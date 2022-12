Conflict deschis între Sorin Cârțu și Mirel Rădoi, după plecarea antrenorului de la Craiova: „Nu îți e rușine? Nu îți dai seama ce vorbești? Îl sfătuiesc să nu îmi mai pronunțe numele”

Mirel Rădoi a demisionat de la CS Universitatea Craiova și l-a atacat pe președintele clubului, Sorin Cârțu, care între timp i-a dat o replică dură, potrivit .

Conflict deschis între Sorin Cârțu și Mirel Rădoi

Mirel Rădoi, fost selecționer al echipei naționale, a plecat de la cârma lui CSU după o serie de rezultate mai puțin bune, parcursul culminând cu înfrângerea suferită în derby-ul orașului, 0-2 împotriva lui FC U Craiova 1948.

Cu ocazia demisiei, deja-fostul antrenor al echipei l-a atacat pe președintele lui CSU, Sorin Cîrțu, care i-a răspuns în termeni vehemenți.

„Nu îți e rușine? Nu îți dai seama ce vorbești? El tot spune că are bani, că pleacă… Bă, dar ce tot ne ameninți că pleci? Ce tot spui că ai bani? Ce, noi nu avem? De asta te-am adus la echipa asta. Ți-am dat cât ai cerut, 15.000 de euro, ca Pițurcă și Reghecampf, antrenori cu experiență. Ți-am dat cât ai vrut. Ia-ne banii, mă! Ia-ne banii! Nu ne arăta ce bani ai tu.

Ai bani din antrenorat? Ai bani din ce ai jucat, din afaceri… Bravo. Dar nu ai bani din antrenorat. Noi te-am angajat ca antrenor, nu să ne explici ce bani ai tu. Niște prosteli…

Eu nu știu dacă am văzut 3 sau 4 antrenamente ale lui Rădoi. Nu am fost nici la Reghecampf, nici la Bergodi. Am evitat pentru a nu crede că fac spionaj. Nu am discutat cu Rădoi despre antrenamente… Niște prosteli.

Nu vreau să mai aud numele lui! Nu vreau să mai pronunț numele lui! E ultima dată. Îl sfătuiesc să nu îmi mai pronunțe numele și să uite că am fost în existența lui.

Ai ratat obiectivul din Cupă, ai ratat obiectivul de a nu pierde cu FCU Craiova. Nu te supăra. Am acceptat înfrângerea, dar nu putem fi de acord. Atât am de spus”, a declarat Sorin Cârțu la PrimaSport.