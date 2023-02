Continuă disputa dintre CSM București și Rapid. Mesaj tranșant al liderului din campionatul național de handbal feminin

CSM București nu și-a propus nici să creeze polemici în spațiul public, nici să genereze stări conflictuale, se arată într-un comunicat transmis luni de liderul campionatului național la handbal feminin.

CSM București, mesaj tranșant în disputa cu Rapid

CSM București a venit cu o nouă reacție în scandalul cu Rapid, scandal care a început odată cu confruntarea celor două echipe din optimile Cupei României, când fanii giuleșteni copios pe Cristina Neagu, cea mai valoroasă handbalistă a României.

Reprezentanții CSM București, care spun despre club că „reprezintă ”, susține că nu pot „asista pasiv la o serie de neadevăruri rostite în spațiul public de unii reprezentanți ai clubului Rapid, dar și la comunicatul oficial al FRH, precum și declarația publică a președintelui Constantin Din”.

„Nu putem însă asista pasiv la o serie de neadevăruri rostite în spațiul public de unii reprezentanți ai clubului Rapid, dar și la comunicatul oficial al FRH, precum și declarația publică a președintelui Constantin Din. CSM București nu a șicanat pe nimeni, nu a incitat pe nimeni și toate aceste remarci aduc atingere suporterilor noștri, care susțin echipa și creează meci de meci, o atmosferă senzațională în Polivalentă.

Mai mult decât atât, conform regulamentelor FRH, clubul vizitator are obligația de a solicita în scris numărul de bilete pe care îl dorește pentru fanii proprii, lucru pe care clubul Rapid nu l-a făcut niciodată (nici pentru meciul de campionat, nici pentru cel din cupă) – dar tocmai pentru că nu am vrut să șicanăm pe nimeni, am pus la dispoziție chiar mai multe bilete decât e prevăzut în regulamentele FRH.

Dacă injuriile rostite de galeria rapidistă ar fi fost în premieră, poate că o astfel de abordare din partea președintelui FRH ar fi putut avea un substrat, dar când se încearcă o anumită cauționare a unor «recidiviști», considerăm că este prea mult.

Numai în sezonul 2022/23 au existat 4 episoade în care fanii giuleșteni s-au manifestat nesportiv și nu este de uitat faptul că, la partida din Supercupa României (organizator FRH), dincolo de trivialitățile proferate, această “galerie cunoscută și foarte apreciată la nivel european”, a aruncat cu obiecte și lichide în teren, Comisia de Disciplină a FRH amendând comportamentul acesteia.

Doar o săptămână mai târziu, în partida inaugurală a Ligii Florilor, în sala Rapid (organizator CS Rapid București), am asistat la aceleași trivialități, adresate nu doar celei mai valoroase handbaliste a României din toate timpurile – Cristina Neagu – ci și antrenorului Adrian Vasile, dar și la etalarea unui banner imens în care se titra «Echipa Primăriei – Rușinea României» – moment în care FRH nu a mai considerat oportun să intervină, deși imaginea pe care o construiește CSM de aproape 10 ani în Europa este despre performanță și calitate.

În returul de campionat au existat din nou injurii la adresa celor doi – atenție, nu doar Neagu este constant admonestată – comportamente care au continuat și în partida din Cupa României, mai acid ca niciodată, derapaje care nu au ce căuta într-o sală de sport. Pentru a nu mai aminti că în meciul din sala Rapid, din returul ediției trecute de campionat, am avut parte de aceleași trivialități adresate jucătoarei în timpul meciului și antrenorului chiar în timpul în care acesta oferă declarații mass-media – există suficiente imagini și dovezi (…).

Așteptăm decizia Comisiei de Disciplină din cadrul FRH și ne exprimăm de pe acum speranța că viitorul nu ne va mai genera astfel de episoade care nu au legătura cu handbalul și că sportul va prima, iar derapajele unor suporteri să cadă în plan secund și să fie aspru pedepsite”, se arată în comunicatul CSM București.