Crina Pintea, în lacrimi după ultimul meci al României la EURO: „Ce rost are să mai faci sacrificii dacă totul se întâmplă în spate? Sunt jocuri de culise!” / EHF nu le-a permis „tricolorelor” să protesteze

Crina Pintea a terminat în lacrimi partida cu Germania, , în ceea ce a fost ultimul meci al României la actuala ediție a Campionatului European de handbal feminin, transmite .

Înfrângerea suferită marți în compania selecționatei din Muntenegru a lăsat urme adânci în mentalul „tricolorelor”, care . Arbitrii au luat mai multe decizii controversate în momente-cheie ale partidei, iar în cele din urmă naționala muntenegreană și a năruit șansele României de a se califica în semifinalele competiției.

Crina Pintea: „Ce rost are să mai faci sacrificii dacă totul se întâmplă în spate? Sunt jocuri de culise!”

La finalul confruntării de miercuri cu Germania, Crina Pintea nu și-a putut stăpâni emoțiile și a vorbit printre lacrimi despre arbitrajul din meciul cu Muntenegru.

„Pentru mine au trecut anii și de fiecare dată s-a întâmplat așa. Nu am mers la Jocurile Olimpice din cauza unor jocuri de culise. E foarte frustrant. Nu mai e vorba despre handbal. Ce rost are să te mai pregătești?

Ce rost are să mai faci sacrificii dacă totul se întâmplă în spate? Sunt foarte frustrată și foarte dezamăgită. Atâția ani am venit la națională cu un mare vis și nu l-am putut realiza. Sunt tot mai aproape de a mă retrage de la națională… Simt că nu mai putere și speranță. Parcă totul e împotriva noastră. După ieri, ce mai putem face? Noi mereu am spus-o, dar e ca și cum am vorbi cu pereții”, a declarat pivotul României.

Handbalista spune că EHF nu le-a permis „tricolorelor” să protesteze la începutul meciului cu Germania.

„Noi am vrut să facem ceva pentru noi, dar nu ni s-a permis. Noi nu avem voie, nu putem face asta. Sunt 100% că dacă li se întâmpla franțuzoaicelor sau norvegiencelor, li s-ar fi permis. Sunt jocuri de culise! Ni s-a zis că nu putem face și noi ceva pentru sufletul nostru. Sunt foarte dezamăgită”, a continuat Crina Pintea.

Ea a mărturisit că nu a putut să doarmă după meciul cu Muntenegru.

„Felul în care am arătat și am tras spune multe despre ce construim. Unde eram acum cu cele 4 puncte pierdute? După meciul de ieri nu am putut dormi. Când puneam capul pe pernă îmi veneau toate fazele în minte”, a mai spus Crina Pintea.